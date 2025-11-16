Đường dây giao dịch tiền ảo trả hoa hồng đa cấp 16 tầng bị triệt phá 16/11/2025 10:35

(PLO)- Hệ thống tổ chức giao dịch tiền ảo được vận hành theo mô hình đa cấp với hoa hồng lên đến 16 tầng, thu lợi bất chính khoảng 12 tỉ đồng.

Sáng 16-11, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa triệt phá nhóm tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an bắt một bị can trong vụ án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5, Nguyễn Văn X (trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội) biết trên thị trường giao dịch tiền điện tử xuất hiện mô hình thu hút tiền của người đầu tư.

X nảy sinh ý định tạo ra đồng tiền điện tử Spin (là đồng tiền do X nghĩ ra và tự đặt tên), vật phẩm mới (viết tắt là NFT) và lập một website giao dịch tiền điện tử, NFT dưới hình thức mua bán tiền điện tử theo hệ thống kinh doanh đa cấp.

Với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng, tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng. Với thủ đoạn trên, nhóm của X đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam sáu người về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên, đang mở rộng điều tra vụ án.