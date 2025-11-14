Danh tính nữ kế toán tử vong trong vụ cháy tại trường mầm non ở Lào Cai 14/11/2025 18:08

(PLO)- Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại trường mầm non ở Lào Cai.

Chiều 14-11, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại Trường Mầm non Bạch Hà (xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai) làm một nạn nhân tử vong.

Trường Mầm non Bạch Hà.

Cơ quan chức năng cũng đã xác định được danh tính nhận nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn là chị Triệu Thị Nguyệt (36 tuổi)- làm kế toán của Trường Mầm non Bạch Hà (tên cũ trước sáp nhập là trường mầm non xã Yên Bình). Trong vụ cháy, các em học sinh của nhà trường đều an toàn.

Như đã đưa tin, đêm 13-11, lửa xuất phát từ phòng kế toán, sau đó lan sang phòng hiệu trưởng Trường Mầm non Bạch Hà. Hai phòng này nằm trên tầng 2 của khu nhà trường. Thời điểm xảy ra cháy, trường không có trẻ em vì đã ngoài giờ học.

Ngay sau khi phát hiện, UBND xã Thác Bà đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và Tổ An ninh trật tự tại cơ sở cùng tham gia chữa cháy đến 21 giờ 30 phút cùng ngày thì khống chế, dập tắt được đám cháy. Trong quá trình kiểm tra hiện trường vụ cháy ngoài đồ dùng và các tài liệu trong phòng bị cháy thì công an xã phát hiện có một tử thi bên trong phòng kế toán của trường đã bị cháy đen. Qua xác minh ban đầu tử thi là chị Triệu Thị Nguyệt. Vị trí cháy là từ phòng kế toán sau đó cháy lan sang phòng Hiệu trưởng.

Ông Phạm Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Thác Bà cho biết: Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.