Công an truy tìm người phụ nữ lừa đảo xin việc hơn nửa tỉ đồng 14/11/2025 17:38

(PLO)- Theo đơn tố giác, bà Thân Thị Thu Hương lừa đảo xin việc chiếm đoạt tổng số tiền 544 triệu đồng.

Chiều 14-11, Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy tìm bà Thân Thị Thu Hương để điều tra về hành vi lừa đảo xin việc làm.

Cơ quan công an đang truy tìm bà Thân Thị Hương điều tra hành vi lừa đảo xin việc.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác minh đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 8-2022 đến tháng 7-2023 trên địa bàn xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

Theo đơn trình báo của người dân, Thân Thị Thu Hương (50 tuổi, thường trú trước đây tại phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 544 triệu đồng, thông qua việc Hương nhận tiền để xin việc.

Hiện cơ quan công an chưa xác định được bà Hương đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm bà Hương.

Ai biết hoặc nhìn thấy bà Thân Thị Thu Hương ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội (gặp anh Nguyễn Trung Nguyên, số điện thoại 0972.398.681/083.273.9995) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.