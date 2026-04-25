AI hỗ trợ giải quyết các thách thức về đô thị hóa 25/04/2026 06:37

TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử của sự chuyển mình khi quyết định đặt trí tuệ nhân tạo (AI) làm hạt nhân để thiết lập lại cấu trúc đô thị, thay thế cho mô hình tăng trưởng dựa trên thâm dụng lao động đã dần tới hạn.

Đây không còn là câu chuyện về một công cụ công nghệ đơn thuần, mà là một cuộc cách mạng về tư duy quản trị và phát triển bền vững.

Sự chuyển dịch của TP.HCM thể hiện rõ nét qua việc tích hợp AI vào bộ máy hành chính công. Thay vì những quy trình thủ công rườm rà, sự xuất hiện của các trợ lý ảo tại các phường, xã đang thay đổi diện mạo của dịch vụ công. AI hỗ trợ cán bộ soạn thảo văn bản, phân tích dữ liệu và tra cứu thông tin nhanh chóng, giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người dân.

Tuy nhiên, giá trị thực sự của AI nằm ở khả năng tạo ra những thay đổi mang tính cấu trúc. Khi AI được đặt vào vai trò tái thiết kế cách vận hành các hệ thống lớn như giao thông, y tế và giáo dục, hiệu quả sẽ lan tỏa theo hiệu ứng dây chuyền.

Một hệ thống giao thông thông minh có thể tự động điều phối dòng xe để giảm ùn tắc, một hệ thống y tế tích hợp AI có thể hỗ trợ chẩn đoán từ xa và cá nhân hóa phác đồ điều trị.

Những bước nhảy vọt này giúp TP quản trị hiệu quả hơn, đồng thời giải quyết các thách thức về đô thị hóa và biến đổi khí hậu.

Với sự liên kết chặt chẽ trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TP.HCM đang hình thành một siêu đô thị có sức mạnh lan tỏa cực lớn. Việc theo đuổi mô hình AI có chủ quyền và ứng dụng theo chiều dọc giúp TP tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực thiết yếu nhất như quản lý ngập lụt hay dịch vụ công liên thông, thay vì dàn trải tài chính vào những cuộc đua công nghệ quá tầm.

Đặc biệt, với tầm nhìn đến năm 2050 trở thành một siêu đô thị thông minh, TP.HCM càng nên hành động quyết liệt ngay trong thập niên này. Một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng số lượng GPU hay tốc độ Internet, mà còn ở mức độ sẵn sàng của công dân.

Chương trình phổ cập trí tuệ nhân tạo cho công dân giai đoạn 2025-2030 là minh chứng cho tầm nhìn nhân văn của TP. Với mục tiêu phổ cập kiến thức AI cho hàng triệu người thông qua hệ thống học tập trực tuyến mở, TP.HCM đang xây dựng một thế hệ công dân số năng động.

TP.HCM đang bước vào kỷ nguyên AI với một tư thế chủ động và đầy khát vọng. Trí tuệ nhân tạo chính là đòn bẩy chiến lược để TP thực hiện bước nhảy vọt về GRDP, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho mỗi người dân.

Hành trình này chắc chắn còn nhiều thách thức nhưng với một lộ trình rõ ràng, hạ tầng vững chắc và sự đồng lòng của cộng đồng, TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành “công xưởng tri thức” của châu Á.

AI không phải là đích đến cuối cùng, mà chính là phương tiện để TP.HCM xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình, nơi công nghệ luôn phục vụ con người một cách hiệu quả nhất.