VKSND tỉnh Đồng Nai: Kiên quyết không để xảy ra oan, sai và không bỏ lọt tội phạm 23/04/2026 15:58

(PLO)- Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, VKSND hai cấp tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị với tỉ lệ được tòa án chấp nhận đạt trên 95%.

Ngày 23-4, VKSND tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (23-4-1976 - 23-4-2026).

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao; ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai...

Tại buổi lễ, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Hân cho biết 50 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai không chỉ là một mốc son lịch sử mà còn là dịp để tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

"Đây cũng là khoảnh khắc thiêng liêng để thế hệ cán bộ ngành kiểm sát hôm nay tự soi rọi, hun đúc thêm bản lĩnh, ý chí và quyết tâm, tiếp tục gánh vác sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trong tỉnh giao phó" - Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Hân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VŨ HỘI

Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai cũng cho biết trong tiến trình thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, VKSND tỉnh Đồng Nai đã có sự bứt phá mạnh mẽ, kiên quyết đảm bảo nguyên tắc không để xảy ra oan, sai và không bỏ lọt tội phạm.

Đặc biệt, một dấu mốc mang tính lịch sử của ngành là thời điểm sáp nhập tỉnh. Từ ngày 1-7-2025, tỉnh Đồng Nai mới có VKSND tỉnh và 14 VKSND khu vực. Bước vào giai đoạn mới với quy mô mở rộng, ngành đã không ngừng củng cố lực lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Thái Bảo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết: Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, ngành kiểm sát tỉnh Đồng Nai đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân".

Ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, phát biểu. Ảnh: VŨ HỘI.

Ông Thái Bảo nhấn mạnh: VKSND tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều biện pháp thiết thực, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, TAND tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; nhất là việc áp dụng các biện pháp tố tụng làm rõ hành vi phạm tội, đẩy nhanh tiến độ, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bảo đề nghị, thời gian tới, ngành kiểm sát tỉnh cần thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; phải bảo đảm mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật; bảo đảm quyền lực tư pháp được kiểm soát chặt chẽ; bảo đảm phòng chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực ngay chính từ các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, tặng bức trướng cho tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai tặng bức trướng cho tập thể VKSND tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác kiểm sát cũng đã được UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng.