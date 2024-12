Bản tin trưa 7-12: Cơ sở tái chế nhớt thải quy mô 'khủng' trong rừng cao su; Lý do khởi tố Tiktoker Mr Pip, phong toả 5.000 tỉ đồng 07/12/2024 12:00

(PLO)- TP.HCM hỗ trợ ra sao với gần 1.000 cán bộ dôi dư do sáp nhập 80 phường?; Bà Rịa - Vũng Tàu: Công an kiểm tra cơ sở tái chế nhớt thải quy mô lớn trong lô cao su; Tiktoker Mr Pips bị khởi tố, hơn 5.000 tỉ đồng bị phong tỏa.

Ngày 6-12, công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp với công an xã Cù Bị đột kích bất ngờ, kiểm tra một cơ sở tái chế nhớt thải có quy mô lớn nằm sâu trong lô cao su thuộc thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị, huyện Châu Đức. Tại thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở có 5 người đang thực hiện việc nấu tái chế nhớt thải thành nhớt thành phẩm. Giữa khu đất có 2 xe tải chở theo nhiều can axít và bao hóa chất.