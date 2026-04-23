Giải quyết mâu thuẫn đất đai bằng súng, người đàn ông lãnh 22 năm tù 23/04/2026 18:57

(PLO)- Từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai kéo dài, bị cáo Hồ Trung Nga mua súng tự chế trên mạng rồi bắn chết người khuyết tật, phải lãnh mức án 22 năm tù.

Ngày 23-4, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Hồ Trung Nga (63 tuổi; ngụ xã Nhơn Hòa Lập, Tây Ninh) tổng cộng 22 năm tù về hai tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, tranh chấp giữa Nga và ông Hồ Văn Mười (người bị câm, điếc bẩm sinh) phát sinh từ năm 2004 và đã được tòa án giải quyết bằng bản án dân sự có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, mâu thuẫn âm ỉ kéo dài đến nhiều năm sau. Từ năm 2015, Nga đã đặt mua một khẩu súng hơi tự chế qua mạng xã hội và cất giữ tại nhà để săn bắn.

Phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Trung Nga bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: HUỲNH DU

Bi kịch xảy ra vào sáng 12-7-2025. Khi mang súng đi bắn chim tại khu vực đất từng tranh chấp, Nga phát hiện ông Mười đang đắp bờ ruộng. Dù ra hiệu ngăn cản nhưng do bị khuyết tật, ông Mười không nhận biết và vẫn tiếp tục làm việc. Trong khoảng cách chỉ khoảng 2 mét, Nga đã dùng súng nhắm thẳng vào ngực nạn nhân và bóp cò. Viên đạn xuyên vào vùng ngực phải, khiến ông Mười bị thương nặng.

Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong cùng ngày.

Sau khi gây án, đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Nga đến công an xã đầu thú và giao nộp khẩu súng cùng 266 viên đạn. Kết luận giám định xác định đây là súng nén khí thuộc danh mục vũ khí quân dụng, có khả năng gây chết người khi sử dụng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đại diện Viện kiểm sát nhận định hành vi của Nga đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, trong đó nạn nhân lại là người khuyết tật, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

HĐXX cho rằng chỉ vì mâu thuẫn đã được giải quyết bằng pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố chấp, sử dụng vũ khí quân dụng bắn người, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng người khác. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Hồ Trung Nga lúc bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã ra đầu thú và tự nguyện khắc phục một phần hậu quả với số tiền 100 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình bị hại yêu cầu bồi thường tổng cộng 519 triệu đồng. Sau khi xem xét, tòa chấp nhận các khoản hợp lý và buộc bị cáo phải bồi thường 346 triệu đồng, trong đó đã nộp trước 100 triệu đồng, còn phải tiếp tục bồi thường 246 triệu đồng.

Từ các căn cứ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù.