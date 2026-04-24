Nữ bị cáo nói tiếp tục lừa đảo để kiếm tiền trả thù lao cho luật sư trong vụ án trước 24/04/2026 18:07

(PLO)- Chủ tọa công bố lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, trong đó có chi tiết, bị cáo nói lý do vừa bị tuyên án vẫn tiếp tục phạm tội vì cần có tiền để trả thù lao cho luật sư trong vụ án trước đó.

Chiều 24-4, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lệ Hoa 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Bị cáo Hoa tại phiên tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Tại tòa, bị cáo này xin hoãn xử do vắng mặt luật sư của mình và một số bị hại. VKS đề nghị tiếp tục phiên tòa do đây đã là lần tòa triệu tập lần thứ 3. Tòa đã mời luật sư chỉ định nhưng bị cáo không đồng ý. Cuối cùng, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử.

Chủ tọa đã công bố lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, trong đó có chi tiết, bị cáo nại lý do vừa bị tuyên án vẫn tiếp tục phạm tội vì cần có tiền để trả thù lao cho luật sư trong vụ án trước đó.

Theo hồ sơ, bị cáo có một tiền án về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo bản án hồi tháng 8-2024 của TAND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (nay là TAND Khu vực 14 - Cần Thơ), tuyên phạt 6 năm tù về hai tội danh trên; đã có quyết định thi hành án nhưng bị cáo xin hoãn chấp hành án vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, vào tháng 10-2024, bị cáo lại bị tố giác về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động.

Theo cáo trạng, ngày 29-10-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của chị HTT.

Theo đó, chị này cho biết ngày 15-6-2024, chị sử dụng mạng xã hội Facebook thấy nick tên “xuất khẩu lao động thời vụ Hàn Quốc” và có số điện thoại nên đã gọi vào số điện thoại để được đi xuất khẩu lao động. Sau đó, T gặp người phụ nữ xưng tên Nguyễn Thị Lệ Hoa.

Qua trao đổi, Hoa nói với chị T chi phí trọn gói để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc là 30 triệu đồng/người. Thủ tục bao gồm giấy khám sức khỏe, vé máy bay, lý lịch tư pháp.

Theo đó, Hoa giới thiệu cho T và hai người nữa đi Hàn Quốc làm nông nghiệp, thời hạn 5 năm, làm thời vụ 8 tháng về một lần. T đồng ý và nhờ Hoa làm thủ tục cho bản thân, chồng và cháu chồng cùng đi.

Đến ngày 25-6-2024, ba người gặp Hoa để đưa tiền, có làm biên lai nhận đặt cọc tiền, hẹn ngày khám sức khỏe. Sau đó, Hoa nói hồ sơ của ba người gặp trục trặc, không khám sức khỏe được, không đi xuất khẩu lao động sang Hàn được, hẹn 4-10-2024 sẽ trả lại tiền.

Tuy nhiên, đến ngày hẹn, Hoa lại tiếp tục hẹn nhưng không trả lại tiền cho ba người nhà chị T rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua điều tra, Hoa khai lên mạng Facebook thấy nhiều người có nhu cầu đi lao động Hàn Quốc. Hoa tìm hiểu các trang quảng cáo của các công ty dịch vụ đưa người đi lao động Hàn Quốc nên biết được cách thức tư vấn, tổ chức…

Hoa thành lập “Công ty TNHH XKLĐ H&K” và thuê nhà làm trụ sở, bảng hiệu nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng; đăng thông tin tuyển dụng lao động đi Hàn Quốc trên Facebook… Đến tháng 10-2024, Hoa biết nhiều người tố giác mình lừa đảo nên dời địa điểm từ Hậu Giang đến Cần Thơ lập công ty mới để tiếp tục lừa đảo.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, Hoa đã chiếm đoạt của 54 bị hại ở nhiều tỉnh thành số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Quá trình điều tra, Hoa đã tự nguyện khắc phục cho 12 bị hại được số tiền 205 triệu.