Chính thức có thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào 24-11 24/04/2026 10:16

(PLO)- Sáng 24-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết ấn định ngày 24-11 hằng năm là ngày Văn hóa Việt Nam , người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương.

Điểm đáng chú ý nhất của Nghị quyết là vào ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, người dân sẽ được miễn hoặc giảm phí, lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập.

Đồng thời, Nhà nước khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ và hội trường về nghị quyết có ý kiến đề nghị việc bổ sung ngày nghỉ hưởng nguyên lương cần được quy định trong Bộ luật Lao động để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Tiếp thu, giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết để kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, quy định về ngày Văn hóa Việt Nam vẫn được giữ trong nghị quyết lần này.

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: HNY

Đồng thời, Chính phủ sẽ chỉ đạo bổ sung nội dung này khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10-2026.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc thí điểm thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật ở Trung ương và một số địa phương. Quỹ hoạt động theo mô hình hợp tác công tư, là Quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí vốn.

Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội liên quan đến nguồn lực phát triển văn hóa. Mỗi năm, Nhà nước sẽ bảo đảm chi cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

Quốc hội biểu quyết qua bảng điện tử. Ảnh: HNY

Về chính sách thu hút nguồn lực, Nghị quyết nêu rõ, tổ chức, cá nhân đầu tư vào hạ tầng số và phát triển các giải pháp công nghệ cao cho văn hóa và phát triển trọng tâm một số ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, thời gian được áp dụng trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động văn hoá của doanh nghiệp. Việc xác định thời gian miễn, giảm thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân này cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp đối với hoạt động văn hóa.

Chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân cũng được áp dụng trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ hoạt động văn hoá của doanh nghiệp.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng quy định nhiều cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa. Theo đó, các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài nếu được mua, đấu giá đưa về nước để trưng bày hoặc hiến tặng cho Nhà nước sẽ được miễn 100% thuế nhập khẩu, phí hải quan và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.