Tuyên án thanh niên không bằng lái chạy ô tô tông xe CSGT 23/04/2026 14:32

(PLO)- Không giấy phép lái xe, dùng biển số giả, bị cáo Nhớ còn chạy ô tô tông xe CSGT khi bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra...

Ngày 23-4, TAND Khu vực 4 - Tây Ninh mở phiên tòa xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Hoài Nhớ (21 tuổi) 1 năm 3 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Video: Nhớ điều khiển xe bán tải quay đầu tông ngã xe CSGT

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo không chỉ dừng lại ở việc vi phạm quy định giao thông mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật, trực tiếp đe dọa đến an toàn của lực lượng thi hành công vụ.

Dù được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và phạm tội lần đầu, bị cáo vẫn phải nhận mức án nghiêm khắc nhằm đảm bảo tính răn đe.

Phiên tòa xét xử bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: CTV

Tại phiên tòa, diễn biến vụ án được nêu lại, sáng ngày 23-11-2025 khoảng 7 giờ, Nhớ điều khiển ô tô tải mang biển số 60C-736.65 dù chưa có giấy phép lái xe. Để tránh bị kiểm tra, bị cáo đã mua biển số giả 63C-376.32 trên mạng và gắn vào phương tiện nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, khi lưu thông trên tuyến ĐT816 theo hướng từ Quốc lộ 1A đi Quốc lộ N2, xe do Nhớ điều khiển bị lực lượng CSGT phát hiện chạy quá tốc độ. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tuy nhiên thay vì chấp hành, bị cáo tăng ga bỏ chạy.

Cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 30 phút. Đến khoảng 9 giờ, khi đến khu vực cầu Bà Thiện (xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh), do phía trước có xe tải chắn đường, Nhớ buộc phải dừng lại và tìm cách quay đầu xe để tiếp tục tẩu thoát. Lúc này, một cán bộ CSGT điều khiển xe mô tô đặc chủng đã áp sát, chặn đầu xe yêu cầu dừng phương tiện.

Camera ghi lại cảnh Nhớ điều khiển xe quay đầu tông xe CSGT. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh, bị cáo tiếp tục nhấn ga, đánh lái nhằm thoát thân, dẫn đến việc xe ô tô đâm trực diện vào xe mô tô đặc chủng. Cú va chạm khiến phương tiện của lực lượng chức năng ngã xuống đường, cán bộ điều khiển bị văng ra ngoài nhưng may mắn không bị thương tích.

Sau va chạm, Nhớ vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy thêm một đoạn, rẽ vào khu dân cư. Tại đây, bị cáo cùng người đi cùng tháo hai biển số giả, vứt xuống bụi rậm và kênh nước nhằm xóa dấu vết trước khi rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra xác định clip ghi lại toàn bộ hành vi chống đối của Nhớ là nguyên vẹn, không bị cắt ghép hay chỉnh sửa. Chiếc xe ô tô được xác định là tài sản cho thuê hợp pháp, chủ xe không biết việc bị sử dụng vào hành vi vi phạm nên đã được trả lại.

Nguyễn Văn Hoài Nhớ tại phiên tòa xét xử trực tuyến. Ảnh: CTV

Đối với người đi cùng là Châu Minh Chí (người thuê xe bán tải đưa cho Nhớ điều khiển), cơ quan điều tra kết luận không có hành vi giúp sức hay cổ vũ việc bỏ chạy nên không bị xem là đồng phạm. Tuy nhiên, người này bị đề xuất xử phạt hành chính vì đã giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

HĐXX nhận định ngoài hành vi chống người thi hành công vụ, bị cáo còn vi phạm hàng loạt quy định giao thông như không có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ và sử dụng biển số giả. Những vi phạm này đã được chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Từ một lỗi vi phạm giao thông ban đầu, hành vi liều lĩnh, cố tình chống đối đã đẩy bị cáo vào vòng lao lý. Bản án được tuyên không chỉ là sự trừng phạt mà còn là lời cảnh báo đối với những trường hợp coi thường pháp luật, bất chấp hậu quả để trốn tránh trách nhiệm.