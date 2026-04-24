TP.HCM sẽ tổ chức lưu thông 3 chiều trên đường Cộng Hòa 24/04/2026 14:04

Đường Cộng Hòa có mật độ phương tiện rất lớn, đây là tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực Tây Bắc với Trung tâm TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất.

Vì vậy, tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn ứ, theo từng khung giờ nhất định. Trong đó, đối với khung giờ cao điểm sáng, ùn ứ thường kéo dài từ đường Trường Chinh về hướng đường Cộng Hòa, thậm chí ùn tới nút giao Lăng Cha Cả.

Ở giờ cao điểm chiều, tuyến đường này lại ùn ứ ở hướng ngược lại, từ nút giao Lăng Cha Cả đến đường Trường Chinh.

Tuy nhiên, khi Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất đi vào hoạt động, đường Cộng Hòa phải gánh thêm một lượng lớn phương tiện di chuyển qua khu vực này để vào sân bay.

Anh Nguyễn Văn Thuật, TP.HCM cho biết: "Khi nhà ga T3 được đưa vào hoạt động, đường kết nối vào sân bay khá thuận tiện, nhưng các tuyến đường xung quanh lại thường xuyên ùn ứ. Có lần, tôi mắc kẹt trên đường Cộng Hòa đến 30 phút mới thoát khỏi kẹt xe. Mong TP sớm mở rộng các tuyến đường kết nối với sân bay, đồng thời có các phương án tổ chức giao thông phù hợp".

Trước thực trạng trên, TP đang tiến hành xóa bỏ dải phân cách trên đường Cộng Hòa, với chiều dài khoảng 3km, đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh đến cầu vượt thép Lăng Cha Cả. Hiện các công nhân đã hoàn tất việc tháo dỡ dải phân cách, tiến hành thảm nhựa và sơn lại vạch kẻ đường.

Sau khi tổ chức giao thông lại, đường Cộng Hòa rộng thêm từ 2-3m, có thêm làn đường cho các phương tiện lưu thông.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ cho biết Trung tâm đang triển khai việc tháo dỡ dải phân cách lớn trên đường Cộng Hòa. Sau đó sẽ tiến hành lắp đặt dải phân cách thép, để có thể tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian.

Khi áp dụng, lực lượng CSGT sẽ tổ chức lưu thông khi cần hoặc khi có mật độ giao thông lưu thông đột biến qua tuyến đường.

Ví dụ, trước đây buổi sáng tổ chức điều tiết cho các phương tiện lên cầu vượt Lăng Cha Cả để các phương tiện đi nhanh hơn và chiều sẽ tổ chức cho hướng ngược lại (ưu tiên các phương tiện lên cầu, hướng từ Trung tâm TP.HCM về đường Trường Chinh). Các công việc đang được Trung tâm triển khai, dự kiến sẽ hoàn tất, áp dụng vào ngày 15-5.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP đang triển khai phương án tổ chức phân làn đường linh hoạt theo thời gian trong ngày trên đường Cộng Hòa thành đường 3 chiều (2 chiều hiện hữu, làn đường mới mở từ tháo dỡ dải phân cách sẽ được điều tiết lưu thông linh hoạt).

Dự kiến việc này sẽ hoàn thành trước ngày 15-5 và tiến hành phân luồng giao thông. Việc lên phương án lưu thông 3 chiều nhằm giảm kẹt xe khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc, các phương án điều tiết được linh hoạt hơn.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng cho biết để thực hiện điều tiết giao thông, TP sẽ thực hiện cải tạo, xóa bỏ một đoạn dải phân cách đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh đến cầu vượt thép Lăng Cha Cả để tạo thêm làn xe cho khu vực này. Làn xe này sẽ rộng thêm từ 2-3 m.

Để giảm ùn ứ, TP sẽ lên kịch bản lưu thông theo thời gian. Trong đó, buổi sáng sẽ ưu tiên các phương tiện lưu thông theo hướng từ An Sương vào trung tâm TP.HCM; còn buổi chiều sẽ ưu tiên cho các phương tiện từ trung tâm về ngã tư An Sương được thoát nhanh hơn.

Đồng thời, TP cũng áp dụng mô hình làn sóng xanh ở khu vực trung tâm TP.HCM bằng cách điều khiển đèn tín hiệu dựa trên mật độ giao thông thực. Nghĩa là dựa vào công nghệ để điều tiết đèn tín hiệu liên tục, tạo ra chuỗi đèn tín hiệu xanh liên tục. Từ đó, hỗ trợ dòng xe di chuyển thông suốt, xóa bỏ tình trạng dừng chờ.