1 đơn vị đề xuất làm đường trên cao dọc đường Trường Chinh - Cộng Hòa 23/04/2026 15:39

(PLO)- Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã đề xuất làm đường trên cao trên trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa, loại hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư 15.700 tỉ đồng.

Mới đây, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề xuất làm đường trên cao trên trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa, đoạn từ An Sương đến bùng binh Nguyễn Thái Sơn, với tổng mức đầu tư 15.700 tỉ đồng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 11 km, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) - hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo Công ty, hưởng ứng chủ trương của Đảng – Nhà nước trong việc từng bước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, công ty đã tìm hiểu và khảo sát các dự án hạ tầng giao thông vận tải.

Nhận thấy dự án Nâng cấp, mở rộng trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa (từ Ngã tư An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất) thuộc địa phận các phường Đông Hưng Thuận, Tây Thạnh, Tân Sơn, Tân Bình, Bảy Hiền, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Hạnh Thông là một công trình trọng điểm. Dự án này nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực phía Tây Bắc TP.HCM.

Hiện nay đường Trường Chinh có mật độ phương tiện giao thông lớn. Ảnh: NHƯ NGỌC

Tuyến đường dài khoảng từ 10 - 12 km này bắt đầu từ ngã tư An Sương - nơi kết nối các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22 - chạy dọc theo các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hồng Hà và kết thúc tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn.

Dự án được triển khai với mục đích chính là giảm tải cho các tuyến đường thường xuyên quá tải hiện nay. Đồng thời tạo ra một trục giao thông hiện đại kết nối liền mạch giữa các khu vực trung tâm TP với các khu công nghiệp, đô thị vệ tinh phía Tây.

Sau khi dự án được đầu tư hoàn thành, công trình không chỉ giúp phân luồng giao thông hiệu quả, giảm ùn tắc và tai nạn mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực. Đồng thời kết nối thuận lợi với các dự án hạ tầng lớn khác như tuyến metro số 1, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và hệ thống vành đai TP.

Theo đó, Công ty đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét chấp thuận chủ trương cho phép công ty tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa. Dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.700 tỉ đồng.

Công ty cam kết đáp ứng đầy đủ năng lực thực hiện dự án, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và chi trả các khoản chi phí phục vụ cho công tác khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án.