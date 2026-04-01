Công an khởi tố 2 người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau ở đường Trường Chinh 01/04/2026 08:29

(PLO)- Sau va chạm giao thông, hai người đàn ông rượt đuổi và lao vào đánh nhau gây náo loạn đường Trường Chinh, TP.HCM đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 1-4, Công an phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nhan Dưỡng (68 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội) và Ngô Trường Lâm (35 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, chiều 28-3, Ngô Trường Lâm điều khiển xe Airblade trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi đến gần đường Lê Trọng Tấn, Lâm bấm còi xe để vượt lên phía trước xe Yamaha Grande do ông Nhan Dưỡng điều khiển đang chạy chậm sát lề đường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân cho người liên quan diễn lại hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Sau khi Lâm vượt lên, ông Dưỡng đuổi theo chạy song song. Hai bên liên tục chửi bới, đe dọa lẫn nhau trên đường phố. Khi đến trước căn nhà số 603 Trường Chinh (phường Tân Sơn Nhì), ông Dưỡng điều khiển xe máy tấp vào xe của Lâm.

Công an lấy lời khai với ông Dưỡng. Ảnh: CA

Lúc này, cả hai cùng bước xuống xe và lao vào xô xát, đánh nhau giữa đường. Sự việc xảy ra vào ban ngày, ngay tại giao lộ có mật độ phương tiện cao khiến giao thông khu vực bị ùn tắc cục bộ, gây náo loạn cả đoạn đường.

Toàn bộ sự việc được người dân quay clip và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Tân Sơn Nhì đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Ngoài ông Dưỡng, cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Lâm để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, các cá nhân đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan CSĐT phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã cho các bị can diễn lại hành vi gây rối trật tự công cộng để củng cố hồ sơ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân.

Vụ việc hai người đàn ông lao vào đánh nhau trên đường hiện đang tiếp tục được công an điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Công an phường Tân Sơn Nhì khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, hợp tác giải quyết theo quy định. Mọi hành vi nóng nảy, sử dụng bạo lực gây mất an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.