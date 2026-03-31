Nhận tin báo đổ rác bậy, Công an phường Đông Hưng Thuận nhanh chóng xử phạt người vi phạm 31/03/2026 16:38

(PLO)- Nhận tin báo từ người dân, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, nhanh chóng xác minh và xử phạt nam thanh niên vứt rác không đúng nơi quy định với số tiền 750.000 đồng.

Ngày 30-3, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, cho biết vừa xử lý một trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường thông qua tin báo từ người dân.

Theo đó, chiều 29-3, trong quá trình tuần tra theo mô hình “3 trong 1: Lắng nghe - tuyên truyền - hỗ trợ người dân”, Tổ công tác Công an phường Đông Hưng Thuận tiếp nhận tin báo về việc một người vứt rác không đúng nơi quy định tại khu phố 43.

Anh P bị phát hiện vứt rác bừa bãi. Ảnh: CA

Qua xác minh, công an xác định khoảng 14 giờ cùng ngày, anh ĐPP (26 tuổi) điều khiển xe Vision chở theo ba chậu trồng cây bằng nhựa. Khi đến bãi đất trống thuộc khu phố 43, anh ĐPP dừng xe và vứt các chậu nhựa này xuống đất.

Tổ công tác đã mời anh ĐPP về trụ sở Công an phường làm việc. Tại đây, anh ĐPP thừa nhận hành vi và cho biết do chưa nắm rõ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nên đã vi phạm.

HÌnh ảnh từ camera an ninh cho thấy hành vi vứt rác của anh P. Ảnh: CA

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 25 Nghị định 45–2022, Công an phường Đông Hưng Thuận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh ĐPP số tiền 750.000 đồng về hành vi vứt rác không đúng nơi quy định.

Đại diện Công an phường Đông Hưng Thuận cho biết, dù vụ việc có tính chất không lớn nhưng đơn vị kiên quyết xử lý để nhắc nhở người dân nâng cao ý thức, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vứt rác bừa bãi để xây dựng địa bàn văn minh.