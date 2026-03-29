TP.HCM: Cháy trụ điện trung thế gây mất điện, kẹt xe cục bộ 29/03/2026 21:18

(PLO)- Cháy trụ điện trung thế tại khu vực đường Hương Lộ 3, TP.HCM vào tối 29-3 khiến nhiều hộ dân bị mất điện và giao thông qua khu vực này gặp khó khăn.

Tối 29-3, lực lượng chức năng phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM phối hợp cùng nhân viên điện lực khẩn trương khắc phục sự cố cháy trụ điện trên đường Hương Lộ 3 khiến nhiều khu vực bị mất điện và kẹt xe cục bộ.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát dữ dội từ trụ điện của đường dây trung thế 22kV trên đường Hương Lộ 3, đoạn gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý.

Một số người dân đã huy động bình chữa cháy mini để dập lửa tại chỗ nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát cao.

Lửa bốc cháy ngùn ngụt khiến người dân khu vực không dám tiếp cận. Ảnh: H. TÂM

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM đã kịp thời có mặt, triển khai các phương án dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Do sự cố xảy ra vào giờ cao điểm, lượng phương tiện đổ về giao lộ Hương Lộ 3 – Tân Kỳ Tân Quý – Bình Long rất đông, dẫn đến tình trạng kẹt xe cục bộ. Lực lượng chức năng đã phải vất vả điều tiết, phân luồng giao thông để giảm tải ùn tắc.

Ảnh hưởng từ sự cố cháy khiến giao thông qua khu vực bị kẹt trong một khoảng thời gian. Ảnh: H. TÂM

Một nhân viên điện lực tại hiện trường cho biết đơn vị đã tạm thời ngắt điện toàn khu vực để đảm bảo an toàn. Hiện các thiết bị chuyên dụng đã được điều động đến để kiểm tra, sửa chữa. Dự kiến, điện sẽ được đấu nối lại cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Đến tối cùng ngày, công tác khắc phục vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai. Ảnh: H. TÂM

Ghi nhận tại hiện trường lúc hơn 19 giờ, nhà dân dọc các tuyến đường quanh khu vực vẫn đang bị mất điện, hệ thống đèn đường vẫn hoạt động.