Đưa đi điều trị tâm thần thanh niên bạo hành người cậu tai biến ở phường Khánh Hội 31/03/2026 12:42

(PLO)- Liên quan clip thanh niên bạo hành người cậu tai biến tại TP.HCM, công an xác định người này có dấu hiệu bệnh lý thần kinh nên đã hỗ trợ gia đình đưa đi điều trị.

Ngày 31-3, liên quan vụ người cháu bạo hành cậu ruột, Công an phường Khánh Hội đã lập hồ sơ ban đầu và báo cáo lên Công an TP.HCM.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 28-3, Công an phường Khánh Hội phát hiện video lan truyền trên Facebook về vụ việc có dấu hiệu ảnh hưởng an ninh trật tự tại căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ (khu phố 5).

Clip thể hiện anh TAH (35 tuổi) tát ông TNH (60 tuổi, cậu ruột, cùng cư trú tại địa chỉ trên). Ngay sau đó, công an mời những người liên quan đến trụ sở làm rõ.

Công an ban đầu xác định anh AH có dấu hiệu bệnh lý về thần kinh nên đã hỗ trợ cùng gia đình đưa anh này đi điều trị tại Bệnh Viện Tâm Thần TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Do ông H bị tai biến, nằm một chỗ nên chị TT (vợ ông H) và bà TTKTh (mẹ anh AH) đến làm việc thay. Tại đây, chị T trình bày anh AH tát vào mặt ông H nhưng không gây thương tích nghiêm trọng. Clip được trích xuất từ camera trong nhà, chị T gửi cho người quen là chị ĐTL xem, sau đó chị L đăng lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của gia đình.

Làm việc với công an, chị L cho biết đăng clip để cộng đồng mạng bình luận, đánh giá hành vi. Sau khi được giải thích, chị L nhận thức việc này không phù hợp và chủ động gỡ bỏ.

Theo Công an phường Khánh Hội, qua làm việc với gia đình, anh AH có dấu hiệu bệnh lý thần kinh. Người thân đã xin đưa anh đi thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM với sự hỗ trợ của công an.

Do vụ việc chưa ghi nhận thương tích nghiêm trọng và gia đình không yêu cầu xử lý, công an đã lập hồ sơ, báo cáo lên Công an TP.HCM để tiếp tục đánh giá, xử lý theo quy định.