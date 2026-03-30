Công an truy tìm người đàn ông tên 'Đen' liên quan vụ án ma túy 30/03/2026 19:26

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm người đàn ông tên “Đen” để phục vụ điều tra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.

Ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang kiểm tra, xác minh vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra vào ngày 18-7-2025 tại phường Chánh Hưng, TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, công an xác định vụ việc có liên quan đến một người tên “Đen”. Đặc điểm nhận dạng của người này là nam giới, giọng miền Nam, khoảng 36 tuổi.

Người tên “Đen” có dáng người cao khoảng 1m60, nặng chừng 50 kg, da ngăm đen. Tóc người này cắt ngắn, để mái rẽ ngôi 3:7 và là lao động tự do. Đáng chú ý, người này từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là người có đặc điểm như trên hoặc biết thông tin về người tên “Đen” và vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nêu trên, hãy nhanh chóng trình báo.

Người dân có thể liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP.HCM tại địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, hoặc qua số điện thoại trực ban: 069.3187.200.

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Văn Tuấn (Tổ công tác số 4, Phòng CSHS Công an TP.HCM) tại địa chỉ: 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, số điện thoại: 0901.357.073 để phối hợp giải quyết theo quy định.