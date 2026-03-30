Xác minh clip cháu ruột bạo hành người cậu tai biến tại phường Khánh Hội 30/03/2026 16:06

(PLO)- Công an phường Khánh Hội, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, làm việc với nam thanh niên có hành vi bạo hành người cậu ruột bị tai biến trong đoạn clip lan truyền trên mạng.

Ngày 30-3, Công an phường Khánh Hội, TP.HCM lập hồ sơ vụ việc nam thanh niên có hành vi đánh đập một người đàn ông đang ngồi trên giường tại một căn nhà trong hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều clip từ camera ghi lại cảnh nam thanh niên liên tục có hành vi bạo hành một người đàn ông đang ngồi trên giường khiến cư dân mạng bức xúc. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại phường Khánh Hội, TP.HCM. Các hình ảnh cho thấy hành vi bạo hành diễn ra nhiều ngày từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Nam thanh niên dùng tay đánh vào người cậu ruột. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung clip, nạn nhân là người cậu bị tai biến, liệt nửa người. Khi người cậu đang ngồi trên giường thì bị người cháu liên tục buông lời thô tục, chửi bới. Người này nhiều lần dùng tay đánh vào vùng mặt của nạn nhân.

Do sức khỏe yếu, người cậu không thể tự vệ, chỉ biết chịu đựng. Thời điểm xảy ra vụ việc còn có một người phụ nữ và một người đàn ông ở gần đó can ngăn nhưng thanh niên này vẫn hung hăng hành hung người bệnh.

Người cậu chỉ yếu ớt chống đỡ vì bị bệnh tai biến và nằm trên giường. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an phường Khánh Hội đã vào cuộc điều tra, mời nam thanh niên (được xác định là cháu ruột của nạn nhân) lên làm việc để củng cố hồ sơ.

Qua xác minh ban đầu, người cháu này có biểu hiện tâm thần. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được Công an phường tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo UBND phường Khánh Hội, nếu bệnh viện kết luận người này bình thường thì Công an phường sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định. Còn nếu bệnh viện kết luận người này bị tâm thần thì UBND phường vận động gia đình và người này đi trị bệnh.