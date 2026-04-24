Người dân lo lắng vì xe tải chở đá hàng ngày chạy trong đường dân sinh nhỏ 24/04/2026 14:11

(PLO)- Người dân luôn sợ hãi và bất an vì hàng ngày phải đi lại trên con đường nhỏ cùng với những chiếc chở đá “khủng”.

Thời gian gần đây, người dân phản ánh tuyến đường Cây Gáo – Vĩnh Tân và đường Sông Trầu 17 (đoạn giáp ranh xã Trảng Bom và Bàu Hàm, Đồng Nai) xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân được cho là do mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chạy trên tuyến đường này để chở đá ra khỏi công trình dự án nghĩa trang An Viên Trảng Bom.

Đường xuống cấp khiến người dân rất bất an, lo lắng xảy ra tai nạn khi hàng ngày lưu thông trên những con đường này.

Lo xảy ra tai nạn

Theo quan sát của pv PLO, từ đường Sông Trầu 17 vào khu vực dự án Nghĩa trang sinh thái An Viên Trảng Bom là đường dân sinh. Mặt đường chỉ rộng hơn 5m và có biển cắm giới hạn tải trọng trục 10 tấn nhưng những chiếc xe tải ben, xe đầu kéo chở đá lưu thông gần như chiếm hết mặt đường rất nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông, nhất là các em học sinh.

Những chiếc xe đầu kéo, xe tải ben chở đá từ dự án ra đi qua các con đường dân sinh nhỏ. Ảnh: VŨ HỘI.

Một người dân ở khu vực cho biết, đường dân sinh nhỏ nhiều khúc quanh co nhưng những xe chở đá lớn ra vào chạy rất nguy hiểm.

“Mỗi lần đi lại thấy xe tải ben, xe đầu kéo chúng tôi phải tấp vào sát lề. Không những vậy, con đường xuống cấp xuất hiện những chiếc hố và mỗi lần xe tải đi lại đường bụi mù mịt. Đặc biệt bọn trẻ đi học rất sợ”, một người dân bức xúc.

Theo tìm hiểu, những chiếc xe tải ben, đầu kéo chở đá từ công trình dự án nghĩa trang An Viên Trảng Bom. Dự án có diện tích gần 50 ha với mục đích làm đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng.

Để thực hiện dự án, ngày 23-10-2025, UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho chủ đầu tư Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong phạm vi thực hiện dự án Nghĩa trang An Viên Trảng Bom với diện tích thu hồi khoáng sản hơn 19 ha với khối lượng 38.575 m3 làm vật liệu san lấp và 577.569 m3 đá làm vật liệu xây dựng. Thời gian thu hồi đến hết tháng 11-2027.

Dự án được khai thác với khối lượng lớn đến hết tháng 11 -2027. Ảnh: VŨ HỘI.

Cùng ngày UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại dự án, chủ đầu tư phải đóng cho Nhà nước hơn 1,6 tỉ đồng.

Mọi vi phạm đều bị xử lý nghiêm

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình hình mất an toàn giao thông, bụi đất và đường hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, UBND xã Trảng Bom phối hợp công an xã, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, ghi nhận thực tế.

Qua kiểm tra, Đoàn liên ngành yêu cầu chủ đầu tư khi xe vận chuyển khoáng sản ra ngoài phải đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn giao thông, trọng tải và đặc biệt hạn chế đi lại vào các giờ cao điểm và ban đêm, đảm bảo tốc độ khi tham gia giao thông. Phía công ty phải có phương án xử lý trong quá trình vận chuyển đá gây hư hỏng, vệ sinh đường không để bụi.

Đường dân sinh bị những chiếc xe tải ben, xe đầu kéo chở đá "cày nát". Ảnh: VŨ HỘI.

Trao đổi với pv PLO, đại diện phía chủ đầu tư cho biết, trong quá trình thực hiện khai thác khoáng sản phía công ty sửa chữa tuyến đường cho người dân để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, điểm khúc quanh co có tầm nhìn khuất phía công ty cũng lắp các gương cầu lồi để thuận tiện cho việc quan sát.

“Vì cho phép việc khai thác khoáng sản đến cuối năm 2027 nên phải dùng xe lớn chở đá mới kịp tiến độ. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tuyến đường không để bụi bẩn”, đại diện phía chủ đầu tư cam kết.

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, trong thời gian vừa qua, lực lượng CSGT luôn thực hiện tuần tra kiểm soát các trên tuyến Sông Trầu - Cây Gáo - Vĩnh Tân (xã Trảng Bom) để xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra những xe chở khoáng sản trên địa bàn Trảng Bom. Ảnh: CA.

“Tuyến đường có lưu lượng xe tải lớn, chủ yếu phục vụ các công trình xây dựng. Đặc biệt nhiều phương tiện vận tải phục vụ các dự án lớn, trong đó có khoảng 65 xe tải hoạt động phục vụ dự án Nghĩa trang An Viên. Lực lượng CSGT duy trì kiểm tra liên tục, tập trung vào các phương tiện có dấu hiệu vi phạm để kịp thời phát hiện, xử lý.

Đối với các tuyến có biển hạn chế tải trọng trục 10 tấn, qua kiểm tra, các xe lưu thông có tải trọng trung bình khoảng 8 tấn, không phát hiện vi phạm liên quan đến biển báo.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra tại các tuyến xe tải đông, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, tập trung vào các lỗi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mọi vi phạm đều bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.