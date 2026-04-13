Xe ben chở đá lật đè ô tô con, nữ tài xế tử vong 13/04/2026 20:27

(PLO)- Sau cú va chạm, chiếc xe ben chở đầy đá lật đè lên ô tô con chạy cùng chiều khiến nữ tài xế tử vong.

Tối 13-4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp công an phường Trảng Dài điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, xe ben chở đá lưu thông trên đường Bùng Binh ra đường ĐT 768 (phường Trảng Dài) thì xảy ra va chạm với ô tô bốn chỗ đi cùng chiều do một phụ nữ cầm lái.

Chiếc xe ben chở đá lật đè chiếc ô tô 4 chỗ. Ảnh: AX

Cú tông mạnh khiến ô tô con lao xuống mương sâu khoảng 4 m phía bên trái đường. Chiếc xe ben bị lật ngang, đè lên ô tô con khiến nữ tài xế bị đè mắc kẹt bên trong.

Lúc này tài xế xe đầu kéo cùng người dân tìm cách cứu nữ tài xế xe con ra ngoài nhưng không thể tiếp cận nạn nhân vì thùng xe và đá đè lên. Sau khoảng 30 phút, Công an tỉnh Đồng Nai điều hai xe cần cẩu trọng tải lớn đến hiện trường.

Ô tô 4 chỗ bẹp dí sau khi bị xe ben chở đầy đá đè lên. Ảnh: AX

Xe cẩu nhấc ô tô ben lên đưa nữ tài xế ra ngoài để đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô con bẹp dúm.