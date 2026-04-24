Tỉnh Đắk Lắk đề xuất từ ngày 1-5 sẽ lùi giờ làm việc 30 phút 24/04/2026 15:10

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có tờ trình về việc điều chỉnh khung giờ làm việc từ ngày 1-5.

Ngày 24-4, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất điều chỉnh thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Người dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Hiện các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại Đắk Lắk đang làm việc theo khung giờ từ 7 giờ đến 11 giờ 30 buổi sáng; từ 13 giờ 30 đến 17 giờ buổi chiều.

UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất từ 1-5 sẽ áp dụng khung giờ làm việc mới. Theo đó, giờ làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, qua theo dõi và đánh giá thực tế, khung giờ làm việc hiện tại đang bộc lộ một số hạn chế.

Cụ thể, tần suất giao dịch hành chính của người dân và doanh nghiệp trong khung giờ từ 7 giờ đến 7 giờ 30 thường rất thấp. Các giao dịch chủ yếu tập trung từ 8 giờ đến 11 giờ 30 và từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Ngoài ra, hiện có hơn 50% tỉnh, thành phố trên cả nước đang áp dụng khung giờ làm việc bắt đầu từ 7 giờ 30.

Để tăng hiệu suất sử dụng thời gian làm việc, UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh thời gian làm việc đối với các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Đối với các cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế căn cứ các quy định để hướng dẫn thời gian làm việc phù hợp, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Riêng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động quyết định thời gian làm việc để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị.