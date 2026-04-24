Công an vào cuộc vụ nữ hiệu trưởng chỉ đạo giả chữ ký, trục lợi cá nhân 24/04/2026 09:30

Ngày 24-4, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử tổ công tác đến làm việc với Đảng ủy, UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk để thu thập tài liệu liên quan đến sai phạm của bà Võ Thị Hường, cựu Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Châu.

Trường tiểu học Kim Châu. Ảnh: N.D

Trước đó, UBND xã Dray Bhăng quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Châu đối với bà Võ Thị Hường vì có nhiều sai phạm.

Ngoài ra, Đảng ủy xã Dray Bhăng giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với các đảng viên tiếp tay, tham gia trong việc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu.

Đảng ủy xã Dray Bhăng cũng giao Đảng bộ UBND xã này chỉ đạo kiểm điểm, xử lý các giáo viên, nhân viên Trường tiểu học Kim Châu tiếp tay soạn đơn, gửi đơn, tham gia chỉnh sửa biên bản, làm sai lệch hồ sơ, giả mạo chữ ký, tài liệu liên quan; xử lý các giáo viên phối hợp, thông đồng để thực hiện thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định.

Đảng ủy xã Dray Bhăng yêu cầu lập đoàn kiểm tra, rà soát việc thanh toán các khoản kinh phí, chế độ giảng dạy, khen thưởng của Trường tiểu học Kim Châu; các khoản thu, chi nguồn quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2024-2025; thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước các khoản kinh phí đã trục lợi, thực hiện không đúng quy định…

Như PLO đã thông tin, trong thời gian giữ chức hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Châu, bà Hường có nhiều vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bà Hường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chi phối trong việc chi trả, phân bố chế độ khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, ngày 30-6-2024 của Chính phủ.

Nữ hiệu trưởng còn bố trí, thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định, thiếu khách quan, thông đồng phối hợp để hợp thức hóa hồ sơ, trục lợi trong thanh toán chế độ giảng dạy cá nhân.

Ngoài ra, bà Hường chỉ đạo chỉnh sửa, giả mạo chữ viết, chữ ký trong biên bản họp cha mẹ học sinh nhằm hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ; quản lý, sử dụng quỹ hội cha mẹ học sinh không đúng quy định…