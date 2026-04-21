Cách chức nữ hiệu trưởng ở Đắk Lắk chỉ đạo giả mạo chữ ký, chữ viết 21/04/2026 11:58

(PLO)- Một nữ hiệu trưởng ở Đắk Lắk bị cách chức vì nhiều vi phạm, trong đó có việc chỉ đạo giả mạo chữ ký, chữ viết.

Ngày 21-4, một lãnh đạo UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận UBND xã đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Võ Thị Hường, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Châu.

Lý do: bà Hường có nhiều vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngôi trường nơi bà Hường công tác. Ảnh: N.D

Theo quyết định trên, bà Hường lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chi phối trong việc chi trả, phân bổ chế độ khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30-6-2024 của Chính phủ.

Ngoài ra, nữ hiệu trưởng này còn bổ sung, thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định; phối hợp để hợp thức hoá hồ sơ, trục lợi trong thanh toán chế độ giảng dạy của cá nhân.

Vẫn theo quyết định, bà Hường còn chỉ đạo chỉnh sửa, giả mạo chữ viết, chữ ký trong biên bản họp phụ huynh nhằm hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ; quản lý, sử dụng quỹ hội cha mẹ học sinh không đúng quy định.

Đồng thời, nữ hiệu trưởng này có sai phạm trong việc vận động, sử dụng kinh phí từ nguồn tài trợ, vận động cha mẹ học sinh để mua ti vi.

Bà Hường còn có vi phạm trong việc sử dụng con dấu; vi phạm về hồ sơ chứng từ kế toán; gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng. Ngoài ra, bà Hường có hành vi gian dối, đối phó, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra, giám sát.