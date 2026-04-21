Toà tuyên tử hình Hào “mặt quỷ”, kẻ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk 21/04/2026 11:29

(PLO)- Nguyễn Nam Đại Thuận, kẻ sát hại bốn người trong một gia đình ở Đắk Lắk, bị tuyên án tử hình.

Ngày 21-4, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, thường gọi là Hào mặt quỷ, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) án tử hình về tội giết người, chín năm tù về tội cướp tài sản, sáu năm tù tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt Thuận phải thi hành là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận tại tòa sáng 21-4. Ảnh: T.T

Bản án xác định: năm 2022, Thuận kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim H. Do Thuận nghiện ma túy, bà Trần Thị D (mẹ chị H) đưa con gái và cháu ngoại về sinh sống tại nhà mình ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Tối 12-9-2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ vì cho rằng bị đối xử tệ bạc. Thuận chuẩn bị sẵn búa, dao bầu bỏ vào ba lô, đón xe thồ đến trước nhà bà D.

Rạng sáng 13-9, khi anh Bùi Hữu N (em trai chị H) vừa mở cổng nhà, Thuận dùng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thuận tiếp tục dùng dao sát hại chị H và bà D khi các nạn nhân chạy ra hô hoán. Tiếp đó, Thuận vào phòng ngủ đâm nhiều nhát vào cháu P (13 tuổi, con riêng của chị H). Rất may, cháu P đã leo tường, chạy thoát sang nhà hàng xóm và được cấp cứu kịp thời.

Riêng con chung của Thuận và chị H là cháu M (3 tuổi), Thuận không xuống tay sát hại.

Sau khi gây ra vụ thảm sát, Thuận xịt rửa vết máu, kéo thi thể các nạn nhân vào phòng khách rồi lấy chăn che lại.

Sau đó, Thuận lục lấy 6 triệu đồng cùng điện thoại của bà Dung rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Thuận tiếp tục dùng dao khống chế, cướp xe máy, tài sản của một phụ nữ khác.

Bị cáo Thuận thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: T.T

Đến khoảng 10 giờ ngày 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Thuận tại khu vực đường 19/5, phường Ea Kao.

Kết quả giám định pháp y xác định các nạn nhân gồm chị H, bà D, anh N đều tử vong do đa vết thương, mất máu cấp và suy tuần hoàn.

Tại tòa, Thuận thành khẩn khai báo, thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo không nói.

Khi tòa tuyên án, Thuận không quay sang xin lỗi gia đình bị hại, mà chỉ quay đầu nói với người nhà "đừng buồn".