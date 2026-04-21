Đang xét xử bị cáo sát hại bốn người trong gia đình vợ ở Đắk Lắk 21/04/2026 10:02

(PLO)- TAND tỉnh Đắk Lắk đang xét xử sơ thẩm đối với bị cáo sát hại bốn người trong một gia đình ở Đắk Lắk.

Ngày 21-4, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, Đắk Lắk) về các tội giết người, cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Nam Đại Thuận tại công an. Ảnh: C.A

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 13-9-2025, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà vợ là chị H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) rồi dùng dao tấn công các thành viên trong nhà chị H.

Hậu quả chị H, bà D (54 tuổi, mẹ chị H), anh N (23 tuổi, em chị H) tử vong. Cháu P (13 tuổi, con trai chị H) bị thương nặng.

Sau đó, Thuận cướp xe máy, cải trang thành phụ nữ để tẩu thoát. Trên đường bỏ trốn, Thuận dùng dao khống chế, đe dọa tấn công, cướp xe máy và hai điện thoại di động của bà C (ngụ phường Buôn Ma Thuột) và bị bắt sau bốn giờ gây án.

Quá trình điều tra, Thuận khai do xảy ra mâu thuẫn với gia đình vợ, nhiều lần gọi điện cho chị H nhưng chị này không bắt máy nên đã gây án.

Hiện phiên tòa đang diễn ra ở phần xét hỏi. Tại tòa, bị cáo Thuận khai đã chuẩn bị sẵn dao, búa rồi tìm đến nhà vợ và mẹ vợ để gây án.