UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk kỷ luật khai trừ Đảng đối với 3 cán bộ 21/04/2026 10:23

(PLO)- Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã khai trừ khỏi Đảng đối với ba đảng viên vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 21-4, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk có thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 7.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm. Ảnh: T.L

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét và thi hành kỷ luật ba đảng viên vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những người bị kỷ luật gồm: Ông Phạm Đình Tường, cựu Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, cựu Giám đốc Lâm trường Buôn Ja Wầm (trực thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm).

Ông Trần Minh Tuấn, cựu Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên tại Đắk Lắk.

Ông Huỳnh Lê Minh Khai, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Tây Hòa, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa (cũ).

Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, những đảng viên nêu trên đã để xảy ra vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Những sai phạm này ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Phạm Đình Tường, Trần Minh Tuấn và Huỳnh Lê Minh Khai.