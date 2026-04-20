Xe khách vô cớ 'nằm lì' trước nhà dân nhiều tháng liền 20/04/2026 14:36

(PLO)- 1 xe khách đỗ dưới lòng đường ngay trước cổng nhà của người dân ở Đắk Lắk nhiều tháng liền khiến chủ nhà khó xử, gây mất an toàn giao thông.

Ngày 20-4, một lãnh đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc một xe khách đỗ dưới lòng đường suốt nhiều tháng liền.

Xe khách đã đỗ trước cổng nhà người dân nhiều tháng nay. Ảnh: Đ.P

Theo lãnh đạo này, đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng công an để trực tiếp kiểm tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng tháng 9-2025, một người đàn ông đã lái xe khách 47H-063.0.. và đỗ dưới lòng đường, trước số nhà 168 và 170 đường Nguyễn Tri Phương, phường Buôn Ma Thuột rồi rời đi.

Vị trí xe khách dừng đỗ gần ngã ba giao nhau giữa đường chính và đường hẻm, gây bất tiện cho chủ nhà và các phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, xe khách để lâu ngày, chịu mưa nắng nên một số bộ phận đã bị rỉ sét, phủ dày bụi bặm.

Người dân xung quanh cho biết, họ từng tìm đến phòng trọ của tài xế xe khách và đề nghị ông này di chuyển xe đi nơi khác nhưng không được chấp nhận.

“Do ngại đụng chạm nên chúng tôi chỉ nói chuyện nhẹ nhàng. Mong rằng chủ xe sẽ phối hợp, di chuyển phương tiện đến nơi dừng đỗ đúng quy định", một người dân nói.

Được biết, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tra cứu và xác định số điện thoại của người đăng ký xe. Tuy nhiên, cảnh sát chưa liên lạc được với người này để làm việc.