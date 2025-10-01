Những lưu ý để không bị lừa mua vé tàu Tết 2026 qua mạng 01/10/2025 14:33

(PLO)- Lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, ngành đường sắt liên tục phát đi thông báo để hành khách cảnh giác, đặc biệt là khi mua vé tàu Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 1-10, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết hiện nay các thủ đoạn lừa đảo mua vé tàu Tết rất đa dạng và tinh vi, vì vậy hành khách mua vé tàu Tết 2026 cần cẩn trọng.

Hết sức cảnh giác khi mua vé online

Theo ông Tuấn, việc mua vé qua các trang mạng xã hội, tài khoản facebook dễ bị lừa vì các đối tượng lừa đảo chỉ cần sửa một vài ký tự sẽ khiến nhiều hành khách tin tưởng. Vì thế, ngành đường sắt liên tục phát đi thông báo cảnh báo cho người dân.

Đây là bài viết của một người đã bị lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Tuấn cho biết dù đơn vị chưa nhận được khiếu nại trực tiếp nào từ hành khách về việc mua phải vé tàu giả nhưng ngành đường sắt nhận thấy trên không gian mạng rất nhiều hình thức lừa đảo tinh vi.

“Ngành đường sắt đang mở bán vé tàu Tết theo phương án cứng, tức là nếu hành khách mua vé về Vinh thì hết nhưng chặng dài hơn đi Thanh Hoá thì có thể còn nhiều. Một số hành khách vì không tìm được đúng chặng tàu theo nhu cầu cũng là cơ hội để các đối tượng lừa đảo lừa thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Vì vậy, mỗi hành khách cần cảnh giác cao”- ông Tuấn cho biết thêm.

Cũng theo ông Tuấn, tuỳ tình hình nhu cầu của người dân để ngành đường sắt tăng số chuyến tàu phục vụ dịp Tết Bính Ngọ 2026. Năm nay, ngành đường sắt mở bán vé sớm hơn để hành khách có kế hoạch mua vé và đi lại chứ không ồ ạt như các năm trước.

Hành khách có nhu cầu mua vé tàu Tết có thể đến trực tiếp tại các ga của ngành đường sắt để mua. Ảnh: TN

Vì vậy, khi hành khách cần mua vé tàu hoả hoặc gửi hàng hóa thì liên hệ với trang website chính thống của ngành đường sắt, các đại lý chính thức hoặc nhân viên đường sắt để tránh mua phải vé giả hoặc bị lừa qua điện thoại hoặc Zalo của người không quen biết.

Hành khách nên mua vé trực tiếp hoặc gửi hàng tại các cửa vé của nhà ga, đại lý chính thức của ngành như: www.dsvn.vn, vetau.com.vn, giarevetau.com.vn. Ngoài ra, hành khách có thể mua và thanh toán qua ví Momo, VNpay, viettelpay, Vimo, Zalo.

Giảm giá vé tháng 10

Cũng trong tháng 10, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt cho biết sẽ triển khai chương trình giảm giá vé tuyến Hà Nội - TP.HCM nhân dịp chào mừng 79 năm kỷ niệm ngày truyền thống ngành Đường sắt và 71 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Thời gian áp dụng cho hành khách đi tàu từ ngày 1-10-2025 đến hết ngày 31-10-2025.

Chương trình này áp dụng cho hành khách mua vé đi các đoàn tàu khách do Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt quản lý trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Trong đó, đối với vé cá nhân sẽ được giảm 20% giá vé lượt về đối với hành khách mua vé khứ hồi; Áp dụng cho các đối tượng chính sách xã hội.

Đối với vé tập thể, giảm thêm 10% giá vé tập thể lượt về đối với đoàn khách mua vé khứ hồi.