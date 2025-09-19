Ngày mai, đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 19/09/2025 17:16

(PLO)- 8 giờ sáng ngày mai 20-9, ngành đường sắt sẽ chính thức mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 ở tất cả các hệ thống trên cả nước.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt tổ chức chạy 55 đoàn tàu với tổng số trên 800 toa xe. Tổng số chỗ cung ứng cho cả đợt vận tải Tết khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách.

Đợt vận tải Tết Bính Ngọ năm 2026 bắt đầu từ ngày 3-2 đến ngày 8-3-2026 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Theo quy định của ngành đường sắt, năm nay mỗi khách hàng được đặt chỗ và mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Ảnh: TN

Theo khảo sát của PV, một số hành khách đã lên lịch để ngày mai ra ga tàu mua vé tàu Tết. Tuy nhiên, đa số người dân chưa chốt được lịch nghỉ Tết nên chưa thể mua vé tàu ngay.

Anh Lê Sơn (quê ở Hà Tĩnh) cho biết: “Thông thường ngày mà ngành đường sắt mở bán vé tàu, gia đình tôi sẽ ra ga Sài Gòn để mua vé tết nhưng năm nay công ty chưa có lịch nghỉ nên tôi chưa thể mua vé được. Dự kiến gia đình tôi cũng sẽ mua nguyên buồng để về quê dịp Tết cho tiện lợi.”

Chị Hồ Thị Thu (quê Nam Định) chia sẻ: “Tôi định sáng mai sẽ ra ga Sài Gòn mua vé tàu vì tôi không quen thuộc với cách đặt vé online, cứ ra tận nơi cho chắc."

Dịp này, ngành đường sắt cũng khuyến cáo khi mua vé tàu Tết 2026 hành khách nên đến trực tiếp hệ thống nhà ga, đại lý bán vé trên toàn quốc để mua vé. Khi đi mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua vé tàu giảm giá, đặc biệt hành khách không mua vé tàu qua “cò vé”.

Hành khách cũng có thể mua vé online tại website: dsvn.vn; vetau.com.vn, vetauonline.vn; giare.vetau.vn hoặc mua tại các nhà ga, điểm bán vé và đại lý thuộc đường sắt quản lý; qua ứng dụng, ví điện tử Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay, ứng dụng Ngân hàng (Smart Banking), app bán vé tàu trên thiết bị di động… hoặc qua Tổng đài bán vé ga Sài Gòn 1900 1520, ga Hà Nội 1900 0109, thao tác theo các bước hướng dẫn và điền đầy đủ thông tin.