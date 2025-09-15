Mở bán vé tàu Tết từ 20-9, mỗi hành khách được đặt chỗ và mua tối đa bao nhiêu vé? 15/09/2025 11:32

(PLO)- Ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ 8 giờ ngày 20-9 trên tất cả các kênh bán vé.

Từ 15-9 đến 19-9, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt tổ chức bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 cho các đoàn khách tập thể. Đối tượng được ưu tiên gồm các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, các trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các đơn vị trực thuộc ngành đường sắt.

Từ 8 giờ ngày 20-9, vé tàu Tết sẽ được bán rộng rãi trên tất cả các kênh chính thức.

Hành khách có thể mua vé qua website: www.dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn; tại nhà ga, các điểm bán vé, đại lý thuộc ngành đường sắt quản lý; qua các ứng dụng ví điện tử như Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay; qua ứng dụng ngân hàng (Smart Banking), ứng dụng bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc gọi tổng đài bán vé tại ga Sài Gòn (1900 1520) và ga Hà Nội (1900 0109).

Mỗi khách hàng được đặt chỗ và mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Các đoàn tàu chạy trong dịp Tết

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết thời gian chạy tàu Tết Bính Ngọ được tính từ ngày 3-2 đến 8-3-2026 (tức 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Người dân về quê đón Tết trên những chuyến tàu của ngành đường sắt. Ảnh: V.LONG

Trong giai đoạn này, trung bình mỗi ngày ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu, với hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 chỗ.

Cụ thể, tàu khách Thống Nhất tiếp tục chạy thường xuyên 7 đôi tàu (SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24) và 2 đôi tàu tăng cường (TN3/4, TN5/6) trên tuyến Hà Nội – TP.HCM.

Các tuyến khu đoạn có 12 đôi tàu/ngày, gồm:

Hà Nội – Vinh: 1 đôi (NA1/NA2).

Hà Nội – Đồng Hới: 5 đôi (QB1/2), chạy cách nhật.

Hà Nội – Đà Nẵng: 1 đôi (SE19/SE20).

Huế – Đà Nẵng: 2 đôi (HĐ1/HĐ2, HĐ3/HĐ4).

Sài Gòn – Đà Nẵng: 1 đôi (SE22/SE21).

Sài Gòn – Quy Nhơn: 1 đôi (SE29/SE30).

Sài Gòn – Nha Trang: 1 đôi (SNT2/SNT1).

Sài Gòn – Phan Thiết: 1 đôi (SPT2/SPT1).

Ngoài ra còn có tàu tăng cường chạy trên các tuyến: Sài Gòn – Vinh chạy 2 đôi (SE13/SE14, SE15/SE16). Sài Gòn – Quảng Ngãi chạy 1 đôi (SE25/SE26). Nha Trang – Sài Gòn chạy 5 đôi (tàu SNT12 chạy trước Tết và SNT11 chạy sau Tết).

Từ 16 đến 19-2-2026 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), Công ty sẽ tổ chức thêm các chuyến tàu từ Sài Gòn đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang và từ Hà Nội đi Vinh… để phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân của hành khách.

Bán vé ghế phụ cho trẻ em, lực lượng vũ trang, phóng viên

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết sẽ bán vé ghế phụ cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi khi hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi và có nhu cầu mua thêm. Mỗi vé người lớn chỉ được mua kèm một vé ghế phụ cho trẻ em; khi lên tàu, trẻ em sẽ ngồi hoặc nằm chung với người lớn.

Ngoài ra, ghế phụ cũng được bán cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an đi công tác đột xuất, ra quân, nhập ngũ và phóng viên đi tác nghiệp.

Trong dịp vận tải Tết Bính Ngọ 2026, hành khách mua vé sớm (từ 10 ngày trở lên), đi cự ly trên 900 km sẽ được giảm giá vé từ 5% đến 15%. Hành khách mua vé trên các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn vào ngày 15-2-2026 (28 tháng Chạp) và đi từ 1.000 km trở lên sẽ được giảm thêm 3%.

Nhân viên đường sắt kiểm tra vé tàu qua cổng. Ảnh: V.LONG

Ngành đường sắt cũng áp dụng mức giảm từ 2% đến 12% cho khách mua tập thể từ 11 người trở lên, tùy theo số lượng và thời điểm mua. Hành khách mua vé khứ hồi sẽ được giảm 5% giá vé lượt về. Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được giảm giá từ 10% đến 20%.

Ngoài ra, nhiều đối tượng chính sách xã hội cũng được hưởng ưu đãi như: bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi và hành khách có thẻ khách hàng thân thiết.

Trường hợp hành khách thuộc nhiều diện ưu đãi cùng lúc thì chỉ được áp dụng mức giảm cao nhất, không cộng dồn.

Quy định đổi, trả vé

Ngành đường sắt áp dụng mức khấu trừ 30% giá vé đối với trường hợp đổi, trả vé trong giai đoạn cao điểm Tết. Cụ thể:

Từ 9 đến 19-2-2026 (22 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) đối với tàu số chẵn.

Từ 20 đến 22-2-2026 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) đối với tàu số chẵn có ga đi từ Đồng Hới đến Phủ Lý và ga đến là Hà Nội.

Từ 20 đến 28-2-2026 (mùng 4 đến 12 Tết) đối với tàu số lẻ.

Từ 12 đến 19-2-2026 (25 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) đối với tàu số lẻ có ga đi là Hà Nội và ga đến từ Phủ Lý đến Đồng Hới.

Thời gian đổi, trả vé được quy định: tối thiểu 24 giờ trước giờ tàu chạy với vé cá nhân và 48 giờ với vé tập thể.

Ngoài giai đoạn cao điểm nêu trên, lệ phí đổi vé cá nhân trước giờ tàu chạy 24 giờ là 20.000 đồng/vé (không áp dụng với vé tập thể).

Với vé trả lại: Cá nhân trả vé trước 24 giờ, lệ phí 10% giá vé; từ 4 đến dưới 24 giờ, lệ phí 20%; dưới 4 giờ không được trả vé.

Tập thể trả vé trước 72 giờ, lệ phí 10%; từ 24 đến dưới 72 giờ, lệ phí 20%; dưới 24 giờ không được trả vé.

Để đảm bảo quyền lợi, Công ty cổ phần vận tải đường sắt khuyến cáo hành khách nên đến trực tiếp nhà ga hoặc các đại lý chính thức để mua vé. Khi đi tàu, hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh thuộc diện giảm giá (nếu có).

Ngoài ra, hành khách có thể mua vé trực tuyến qua các website của ngành và được lưu ý tuyệt đối không mua vé qua “cò vé” để tránh thiệt hại.