Mua vé tàu Tết 2026 cho cả gia đình hết gần 100 triệu đồng 20/09/2025 11:45

(PLO)- Nhiều hành khách đến ga Sài Gòn từ sáng sớm để mua vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 nhưng cũng có người đang đắn đo vì giá vé năm nay cao hơn năm ngoái.

Đúng 8 giờ sáng ngày 20-9, ga Sài Gòn chính thức bán những vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 đầu tiên cho hành khách theo số thứ tự đã lấy trước đó.

Tốn cả trăm triệu đồng để mua vé tàu Tết

Ghi nhận của PV vào sáng 20-9, tại khu vực ga Sài Gòn người dân đến từ sớm xếp hàng, lấy số thứ tự. Có hành khách đi từ 4 giờ sáng để xếp hàng.

Bạn Hoàng Thị Thanh Hoà (quê Quảng Nam nay là Đà Nẵng) mua vé tàu về ga Tam Kỳ đến ga Sài Gòn từ 4 giờ sáng và lấy số thứ tự số 8. Theo Hoà, giá vé năm hơi chênh, năm trước có giá 4,5-5 triệu là vé khứ hồi nhưng năm nay 5 triệu đồng hơn.



Nhiều hành khách đến từ sớm để chờ giờ mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TN

“Em được nghỉ thứ 7 nên tranh thủ ra ga Sài Gòn sớm để mua vé tàu về Tam Kỳ vào ngày 19 tháng Chạp, cũng may đi sớm nhưng các nhân viên ở đây vẫn cho lấy số thứ tự chứ không phải chờ đợi như năm trước nên em lấy được vé sớm”- bạn Hoà chia sẻ.

Vừa đến ga Sài Gòn lúc 6 giờ 30, ông Võ Khôi Chơn (Cựu chiến binh quê ở Bình Định nay là tỉnh Gia Lai) đã được các nhân viên ở đây hướng dẫn mua vé ưu tiên. “Cựu thương binh nên được ưu tiên mua vé tàu Tết, các năm trước cũng vậy. Tôi có chế độ được giảm giá nên nhà nước quy định chế độ của tôi được giảm bao nhiêu thì tôi mua bấy nhiêu chứ không tham khảo giá trước”- ông Chơn cho hay.

Những hành khách mua vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 đầu tiên. Ảnh: TN

Khác với các hành khách khác, chị Đới Thị Vân (quê Thanh Hoá) đang đắn đo vì thấy số tiền bỏ ra để mua vé tàu Tết quá cao.

“Tôi mua cho đại gia đình cả hai chiều nên phải mua đến 30 vé, dự kiến mua hết phải đến 100 triệu đồng. Giá vé năm nay cao hơn nhiều so với các năm trước. Tôi mua vé về Thanh Hoá giá vé điều hoà giường nằm là 3,1 triệu đồng ngang với giá vé máy bay năm ngoái”- chị Vân cho hay.

Chị Vân cho biết năm ngoái chị mua vé máy bay về quê ngày 24 tháng Chạp có giá 2,8 triệu đồng, nhưng năm nay gần 4 triệu đồng nên đổi sang đi tàu. Có năm gia đình chị di chuyển bằng ô tô cá nhân để về quê ăn Tết, năm nay quyết định đổi không khí cho mấy đứa nhỏ trải nghiệm.

“Năm nay chắc chắn mua vé máy bay không mua nổi nên đang tính toán nên mua giường nằm và ghế ngồi mềm hoặc cao quá thì lại thuê xe ô tô để về. Xe ô tô thì mượn được nhưng di chuyển mệt, chỉ tốn kém chi phí xăng, dầu và ăn uống. Với giá giường nằm thấy cao quá nên tôi đang đắn đo”- chị Vân chia sẻ thêm.

Lý giải nguyên nhân ngành đường sắt bán vé tàu sớm

Trao đổi với PV PLO, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết giá vé năm nay cao nhất là loại giường nằm tầng 1, khoang giữa trên tàu SE22 với giá 3,712 triệu đồng, rẻ nhất tàu SE24 có giá 2,358 triệu đồng.

“Ngành đường sắt vẫn giữ khoang VIP cho hành khách có nhu cầu với giá SE2 loại 2 giường với giá 7,354 triệu đồng/giường. Các năm trước loại giường này cũng đều bán hết”- ông Tuấn cho hay.

Hành khách đang tham khảo giá vé, giá vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 có tăng từ 5-10% so với năm ngoái, tuỳ từng chặng. Ảnh: TN

Theo ông Tuấn, ngành đường sắt gần như giữ nguyên các chế độ ưu đãi so với các năm trước, chỉ có ưu tiên cho sinh viên từ (ga Sài Gòn đi các ra bắc) ngày 16-21 tháng Chạp thì giảm giá đến 20%, sau đó vào thời gian cao điểm thì chỉ giảm 10%.

“Giá vé năm nay tăng từ 5-10% tuy nhiên các chặng ngược chiều thì lại giảm giá sâu, ví dụ chiều số lẻ đi từ Đồng Hới vào TP.HCM giảm giá rất sâu”- ông Tuấn chia sẻ thêm.

Lý giải về việc năm nay bán vé sớm hơn các năm trước, ông Lê Anh Tuấn cho biết, ngành đường sắt chủ động bán vé sớm để hành khách có nhiều phương án lựa chọn phương tiện di chuyển.

Hành khách đang lấy số thứ tự để mua vé tàu Tết. Ảnh: TN

Ngành Đường sắt bán vé ghế phụ cho trẻ em (từ 6 đến dưới 10 tuổi): Khi hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi và đề nghị mua thêm vé ghế phụ cho trẻ em; mỗi vé hành khách người lớn chỉ được mua kèm thêm một vé ghế phụ trẻ em, khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn.

Bán vé ghế phụ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an đi công tác đột xuất, ra quân, nhập ngũ; phóng viên đi tác nghiệp.