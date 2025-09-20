Gần 22.000 vé tàu Tết được bán ra sau 4 giờ mở bán 20/09/2025 14:49

(PLO)- Ngành đường sắt ghi nhận doanh thu hơn 44 tỉ đồng chỉ trong buổi sáng mở bán vé tàu Tết 2026.

8 giờ sáng 20-9, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2026 trên tất cả các kênh bán vé.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết đến 12 giờ trưa cùng ngày, số lượng vé bán ra đạt gần 22.000 vé, doanh thu khoảng 44 tỉ đồng.

Chị Trần Thị Nhung, ngụ xã Xuân Lộc, Đồng Nai, cho biết đã nắm thông tin bán vé từ sớm và sáng nay tranh thủ cùng gia đình đặt vé. “Tôi chọn mua 4 vé giường nằm về Hà Tĩnh với giá gần 8 triệu đồng. So với đi máy bay thì rẻ hơn, nên năm nào tôi cũng chọn tàu để tiết kiệm chi phí” – chị Nhung chia sẻ.

Người dân xem lịch tàu chạy trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: V.LONG

Trong khi đó, anh Nguyễn Đức, ngụ phường Bình Dương, TP.HCM, cho biết vẫn chưa mua vé. “Tôi là công chức, hiện Chính phủ chưa công bố lịch nghỉ Tết nên chưa thể quyết định. Bản thân rất mong Bộ Nội vụ sớm công bố để còn kịp lên kế hoạch, nếu trễ e khó mua được vé” – anh Đức nói.

Theo ngành đường sắt, dịp Tết Bính Ngọ 2026, trung bình mỗi ngày sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu, với hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 chỗ.

Hành khách có thể mua vé qua website: www.dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn; tại nhà ga, các điểm bán vé, đại lý thuộc ngành đường sắt quản lý. Ngoài ra còn có các ứng dụng ví điện tử như MoMo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay; ứng dụng ngân hàng (Smart Banking), ứng dụng bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc gọi tổng đài tại ga Sài Gòn (1900 1520) và ga Hà Nội (1900 0109).

Nhiều hành khách có mặt sớm ở ga để mua vé tàu Tết. Ảnh: V.LONG

Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá dịp Tết. Cụ thể, hành khách mua vé sớm từ 10 ngày trở lên, đi cự ly từ 900 km được giảm từ 5% đến 15%. Hành khách đi trên các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 15-2-2026 (28 tháng Chạp), với cự ly từ 1.000 km trở lên, được giảm thêm 3%.

Khách mua tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 2% đến 12%, tùy số lượng và thời điểm mua. Vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về. Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được giảm từ 10% đến 20%.

Ngành đường sắt ghi nhận lượng người mua vé ngày đầu khá đông. Ảnh: V.LONG

Ngoài ra, nhiều đối tượng chính sách xã hội cũng được hưởng ưu đãi như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi và hành khách có thẻ khách hàng thân thiết.

Trường hợp hành khách thuộc nhiều diện ưu đãi cùng lúc thì chỉ được áp dụng mức giảm cao nhất, không cộng dồn.