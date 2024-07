Nghi đào vàng bị sập hầm, 2 người mắc kẹt 01/07/2024 14:26

Trưa 1-7, thông tin với PLO, ông Long Minh Giám, Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực cho biết, trong vụ nghi đào vàng bị sập hầm xảy ra trên địa bàn, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy một người, người còn lại vẫn chưa tìm thấy.

Vụ sập hầm xảy ra chiều tối 30-6 tại xã Hiệp Lực. Ba người đàn ông được xác định có mặt tại hang bị sập gồm: MVT (39 tuổi, ngụ xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn), TVX (39 tuổi, ngụ xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) và BVL (35 tuổi, ngụ xã Hiệp Lực).

Một người bị thương, hai người mắc kẹt trong vụ nghi đào vàng bị sập hầm ở Bắc Kạn. Ảnh CA

Anh BVL kịp chạy thoát ra ngoài trong tình trạng bị gãy tay rồi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Kạn. Trong số hai người còn lại bị mắc kẹt, anh TVX được tìm thấy lúc 23 giờ 20 cùng ngày. Người đàn ông này tỉnh táo, không có thương tích.

Hiện công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai, tìm kiếm anh MVT.

Lãnh đạo xã Hiệp Lực nhận định, ba người này nghi đào vàng. Khu vực này trước đây là hang đào vàng do các phu vàng để lại. Thời gian gần đây mưa nhiều, nền đất yếu, dễ sạt lở và dẫn đến vụ sập hầm.

Tỉnh Bắc Kạn đã huy động các lực lượng công an, quân đội, dân quân... khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do vị trí hang động địa hình hiểm trở, có nhiều tảng đá to sạt lở vào khu cửa hang.