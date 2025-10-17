Khởi tố chủ tài khoản Facebook 'Bố cu Thóc - Bin' lừa mua hàng rồi chiếm đoạt tài sản 17/10/2025 17:21

(PLO)- Chủ tài khoản Facebook “Bố Cu Thóc - Bin” đặt mua hàng với lý do “mua cho người dân” sau đó chiếm đoạt tiền.

Ngày 17-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Kỳ Thượng đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Đức Thắng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Đức Thắng - chủ tài khoản Facebook “Bố Cu Thóc - Bin” tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Bị can Thắng (31 tuổi), trú thôn Phúc Độ, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo tài liệu điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân địa phương.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của các hộ kinh doanh, Thắng sử dụng tài khoản Facebook “Bố Cu Thóc - Bin” để đặt mua hàng hóa như quạt điện, dây điện, máy lọc nước, bình nóng lạnh… với lý do “mua cho người dân”, hẹn thanh toán sau.

Sau khi nhận được hàng, Thắng mang đi bán cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân và không trả tiền cho người bán.

Từ tháng 3 đến tháng 6-2025, bằng thủ đoạn này, Thắng đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng hóa của ba người gồm anh Bùi Quang Th, chị Hồ Thị D(cùng trú xã Kỳ Thượng) và anh Nguyễn Văn Th (xã Kỳ Lạc), với tổng giá trị tài sản gần 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.