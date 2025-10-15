Bịa chuyện người chết còn nợ tiền mua đất để lừa đảo 15/10/2025 16:08

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam một người đàn ông bịa chuyện người chết còn nợ tiền mua đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15-10, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Văn Giang (56 tuổi, ngụ xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Thân Văn Giang tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Trước đó, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk nhận đơn tố cáo của con gái ông MVT (sinh năm 1953, đã chết) bị ông Giang lừa đảo chiếm đoạt 85 triệu đồng.

Bước đầu công an xác định, năm 2008, vợ chồng ông T từ TP.HCM đến xã Ea Rốk tìm mua 30 ha đất nông nghiệp để trồng cao su, làm trang trại. Lúc này, thông qua mối quan hệ xã hội, ông T gặp, quen biết với ông Giang.

Sau quá trình trò chuyện, ông Tuyến tin tưởng, giao cho ông Giang 1,1 tỉ đồng để nhờ mua đất.

Đến ngày 27-5-2020, sau khi mua được 30 ha đất nông nghiệp của người dân ở xã Ea Rốk, ông T lập giấy ủy quyền giao toàn bộ diện tích đất này cho ông Giang trông coi, quản lý, giải quyết các thủ tục liên quan.

Đầu tháng 9-2021, ông Giang biết tin ông T qua đời do bệnh COVID-19. Do đang cần tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân, ông Giang gọi điện cho con gái ông T, bịa chuyện ông T đang nợ 80 triệu đồng tiền mua đất của một người dân ở xã Ea Rốk.

Sau đó, con gái ông T chuyển khoản cho ông Giang 85 triệu đồng. Trong đó, 80 triệu đồng để trả tiền mua đất, 5 triệu đồng còn lại chi phí xăng xe cho ông Giang. Nhận được số tiền trên, ông Giang chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khi biết bị ông Giang lừa gạt, con gái ông T làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.