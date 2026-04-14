Công an triệt phá điểm đánh bạc bằng Poker trong quán cà phê ở Bình Thuận 14/04/2026 10:38

(PLO)- Một casino mini sát phạt bằng hình thức Poker trong vỏ bọc quán cà phê ở phường Bình Thuận vừa bị công an triệt xóa.

Ngày 14-4, tin từ Công an phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc được ngụy trang dưới vỏ bọc quán cà phê.

Theo Công an phường Bình Thuận, lúc 15 giờ 30 ngày 4-4, lực lượng Công an phường này bất ngờ kiểm tra quán cà phê P trên đường Lê Duẩn.

Sòng bạc ăn tiền với hình thức đánh bài Poker bị bắt quả tang.

Tại đây, chín thanh niên nam nữ có độ tuổi 24-38 tuổi bị bắt quả tang đang đánh bạc bằng hình thức Poker- một trò chơi giống xì phé nhưng có nguồn gốc từ các sòng bài quốc tế, phổ biến tại Texas (Mỹ), lan sang các casino tại Campuchia.

Nhóm này dựng nên một kịch bản đánh bạc khép kín khi tiền mặt được quy đổi thành phỉnh (chip) với nhiều mệnh giá từ 5.000 đến 500.000 đồng. Người chơi ngồi quanh bàn, chia bài, đặt cược như tại casino chuyên nghiệp. Khi kết thúc ván, phỉnh lại được đổi ngược thành tiền mặt để thanh toán thắng thua.

Tang vật của sòng Poker bị thu giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ sáu bộ bài tây, 274 phỉnh quy đổi tiền, hơn 18 triệu đồng, tám điện thoại cùng nhiều tang vật liên quan

Theo nhận định của một cán bộ điều tra, mô hình “Poker café” là dạng biến tướng nguy hiểm, không ồn ào như các sòng bạc truyền thống nhưng lại có tính tổ chức cao, dễ lan rộng trong giới trẻ, người có thu nhập ổn định.