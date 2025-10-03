Ông Trương Cảnh Tuyên nêu cảm nghĩ khi 1 năm 2 lần được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ 03/10/2025 17:09

Chiều 3-10, HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu nhận nhiệm vụ chiều ngày 3-10. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết: Cách đây hơn 7 tháng, vào ngày 20-2-2025, tại hội trường này ông cũng đã phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũ nhiệm kỳ 2021-2026. Thời điểm đó, cả hệ thống chính trị của TP Cần Thơ đang cùng cả nước khẩn trương hoàn thành các bước để triển khai thực hiện tinh gọn bộ máy tổ chức theo Nghị quyết 18 của Trung ương để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Và hôm nay, lần thứ 2 trong năm 2025, ông Trương Cảnh Tuyên nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mới trên cơ sở hợp nhất ba địa phương (TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang), nhiệm kỳ 2021-2026, tại một thời khắc rất đặc biệt là TP Cần Thơ vừa kết thúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với trọng trách được giao, Chủ tịch TP Cần Thơ nói "rất trân trọng kế thừa và phát huy những thành quả, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang tiền nhiệm".

Ông Trương Cảnh Tuyên cũng hứa sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt; nguyện đem hết khả năng, hiểu biết và tâm huyết, trách nhiệm của mình, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Thường trực UBND, thành viên UBND TP tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Trung ương, của Thành ủy, chỉ đạo điều hành đúng Nghị quyết của HĐND TP; thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ cho biết, trước mắt ông sẽ cùng tập thể UBND TP tập trung ổn định tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo mô hình chính quyền 2 cấp, đảm bảo thông suốt, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

Ông sẽ cùng tập thể tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2025, chủ động nghiên cứu đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại để giải phóng nguồn lực. Đề xuất các định hướng, giải pháp mới, sát với thực tế để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đưa TP trở thành hạt nhân quan trọng của vùng ĐBSCL.

Ông Trương Cảnh Tuyên mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương… sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; sự quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ, động viên, của các thế hệ lãnh đạo TP qua các thời kỳ.

Ông cũng đề nghị các thành viên UBND, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm của cá nhân và tập thể cơ quan đơn vị đối với việc phát triển của TP, tiếp tục ổn định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, cùng nỗ lực chung tay xây dựng chính quyền từ TP đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng hết sức phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP, xứng đáng với niềm tin của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân TP.