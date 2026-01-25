Chuyện chữa lành Mũi Né của Edie và Oksana: Hãy chỉ để lại những dấu chân 25/01/2026 17:10

(PLO)- 2 người phụ nữ ngoại quốc cùng 2 cách làm khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm là tình yêu dành cho Mũi Né. Từ đó, họ chọn ở lại, chung tay cùng nhiều người khác nhặt rác, làm sạch biển như chăm sóc chính ngôi nhà mình đang sống.

Chỉ vài giờ trước, trên một diễn đàn dành riêng cho hơn 12 ngàn thành viên là du khách nước ngoài đang sinh sống và du lịch tại Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), những bức ảnh và clip lan tỏa một cảm xúc rất khác: Không phải nắng gió, không phải lướt sóng, mà là những đôi tay cúi xuống bãi cát, nhặt từng mảnh rác cho biển.

Nhóm Edie đang nhặt rác tại bãi biển Đá ông Địa.

Tại khu vực Đá ông Địa nơi du khách quốc tế quen gọi bằng cái tên thân thương Little Buddha (Đức Phật nhỏ), nhiều du khách nước ngoài và người Việt đã cùng nhau lặng lẽ làm một việc giản dị mà lớn lao: Trả lại sự sạch sẽ cho bờ biển họ yêu mến.

Hoạt động ấy không phải là phút ngẫu hứng. Đó là một chương trình được chuẩn bị bài bản, do Edie Bee, nickname của một phụ nữ nước ngoài đang sinh sống tại đây phát động và kết nối cộng đồng. Trong lời chia sẻ đầy xúc động, Edie Bee gọi những người tham gia là “những anh hùng tuyệt vời”.

Rất nhiều rác được nhóm Edie thu gom.

Chiến dịch của nhóm Edie Bee đã thu gom một lượng rác thải khổng lồ: Từ những chiếc "lưới ma" nguy hiểm ẩn mình dưới cát, đến rác thải nhựa. Và kì lạ nhất, cô ví von đó là một "đại hội giày dép bị thất lạc" khi thu gom được đủ loại từ dép lê đến giày thể thao bị sóng đánh dạt vào bờ.

"Đại hội giày dép" bị thất lạc.

Hình ảnh những bao rác chất cao, và sau đó là hình ảnh bãi biển sạch bong khi được chính quyền vận chuyển rác đi vào sáng hôm sau, là câu trả lời ngọt ngào nhất cho mọi nỗ lực. Rất nhiều bạn bè từ Mỹ, Anh, Nga… đã để lại những dòng bình luận đầy quyết tâm, hứa hẹn sẽ góp mặt trong lần tới.

Những nụ cười hạnh phúc của các du khách sau khi cùng nhau làm sạch bãi biển.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tháng (kể từ tháng 12-2025) hình ảnh những nhóm du khách nước ngoài, đôi tay lấm lem nhưng nụ cười rạng rỡ, đang lặng lẽ nhặt nhạnh từng mẩu rác trên bãi cát. Họ không chỉ đến đây để tận hưởng, họ đến để yêu và để chữa lành cho bờ biển mà họ yêu quý.

Trước Edie Bee, Mũi Né đã có Keep Mui Ne Nice, một nhóm dọn rác bền bỉ và lặng lẽ, do bà Oksana Pavlova khởi xướng.

Nhóm Keep Mui Ne Nice.

Đều đặn nhiều năm qua, nhóm thường dọn rác tại khu vực bãi biển phía sau Trung tâm huấn luyện Du thuyền Manta, trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Không ồn ào, không phô trương, họ chọn cách ở lại với biển, nhặt rác như một thói quen tử tế, như cách người ta chăm sóc ngôi nhà mình đang sống.

Hai nhóm, hai người phụ nữ, hai cách làm khác nhau nhưng gặp nhau ở một tình yêu rất giống nhau dành cho biển Mũi Né.

Với họ, Mũi Né không chỉ là một điểm dừng chân trên bản đồ du lịch, mà là nhà. Mỗi mẩu rác nhựa được nhặt lên là một lời cam kết về một tương lai xanh. Những người phụ nữ ấy, những du khách ấy, họ là những "MVP" (Người xuất sắc nhất) như Edie Bee ca ngợi.

Hãy đến Mũi Né không chỉ để mang về những bức ảnh đẹp, mà hãy để lại những dấu chân sạch vì biển xứng đáng được yêu bằng cả trái tim.