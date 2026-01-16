Lắp camera AI tại Lễ hội Du lịch Chùa Hương để giám sát văn minh lễ hội 16/01/2026 08:20

(PLO)- Camera AI được xã hội hóa lắp đặt tại các điểm trọng tâm để giám sát an ninh, trật tự và văn minh lễ hội tại Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026.

Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương thông tin lễ hội năm 2026 diễn ra từ ngày 18-2 đến 11-5-2026, tức từ mùng 2 tháng Giêng đến ngày 25-3 năm Bính Ngọ.

Lễ khai hội Du lịch Chùa Hương được tổ chức ngày 22-2-2026, tức mùng 6 tháng Giêng. Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ quần thể di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương với bốn tuyến tham quan chính và 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật.

Sau mùa lễ hội, các hoạt động du lịch văn hóa, trải nghiệm, thể thao và nghệ thuật tiếp tục được duy trì nhằm kéo dài mùa du lịch, từng bước hình thành mô hình du lịch bốn mùa tại Chùa Hương.

Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 diễn ra từ ngày 18-2 đến 11-5-2026, tức từ mùng 2 tháng Giêng đến ngày 25-3 năm Bính Ngọ. Ảnh: V.H.

Theo Ban Tổ chức, phần lễ được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống Phật giáo và tín ngưỡng dân gian, thể hiện khát vọng cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân an lành, hạnh phúc.

Các nghi lễ chính diễn ra tại chùa Thiên Trù, động Hương Tích và hệ thống các đền, chùa trong quần thể, bảo đảm giữ gìn không gian linh thiêng và giá trị tinh thần cốt lõi của di sản.

Phần hội được tổ chức có chọn lọc, chú trọng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian và sinh hoạt cộng đồng mang tính giáo dục, hạn chế thương mại hóa, hướng lễ hội trở về với các giá trị truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mùa lễ hội năm 2026 là chỉnh trang và sắp xếp lại không gian di tích, gắn với triển khai đề án đổi mới mô hình quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn.

Các cơ quan chức năng tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm không gian di tích, sử dụng đất sai mục đích và buôn bán tự phát kéo dài nhiều năm, từng bước trả lại cảnh quan, sự thông thoáng và tính linh thiêng cho khu di tích.

Việc sắp xếp lại không gian di tích không chỉ phục vụ riêng mùa lễ hội năm 2026 mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược bảo tồn lâu dài, tạo nền tảng cho hồ sơ trình UNESCO.

Trong quá trình này, chính quyền địa phương chú trọng hài hòa giữa bảo tồn di sản và bảo đảm sinh kế chính đáng của người dân, bố trí lại các khu vực kinh doanh dịch vụ theo quy hoạch.

Đáng chú ý, trong mùa lễ hội năm 2026, hệ thống mạng viễn thông được đầu tư đồng bộ; camera AI được lắp đặt tại các điểm trọng tâm; việc bán vé, kiểm soát vé thắng cảnh và dịch vụ đò thuyền được thực hiện bằng mã QR. Trung tâm điều hành lễ hội và đường dây nóng được duy trì hoạt động liên tục.

Camera AI được lắp đặt tại các điểm trọng tâm. Ảnh: V.H.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường được đặt lên hàng đầu.

Hoạt động vận chuyển trên các tuyến tham quan phải tuân thủ nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn và giữ gìn cảnh quan, không gian di tích.

Sau mùa lễ hội, từ tháng 5 đến tháng 12-2026, Hương Sơn tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và nghệ thuật, phát triển du lịch sinh thái và du lịch tâm linh, góp phần từng bước khẳng định Chùa Hương là điểm đến văn hóa, tâm linh đặc biệt, hướng tới mục tiêu trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2030.