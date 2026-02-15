Gala Việc tử tế: Viết tiếp bản hùng ca về lòng tốt của người Việt 15/02/2026 10:30

(PLO)- Với chủ đề Mãi là người Việt Nam Gala Việc tử tế tôn vinh những “ngọn cờ” nhân ái giữa đời thường.

Gala Việc tử tế Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết) trên kênh VTV1 và nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau hơn một thập kỷ lên sóng kể từ năm 2014, Việc tử tế đã lan tỏa hơn 2.500 câu chuyện về lòng tốt, sự sẻ chia và tinh thần hướng thiện của người Việt.

Chương trình trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc với khán giả mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Năm nay, gala mang chủ đề Mãi là người Việt Nam, khắc họa hình ảnh con người Việt trong hoạn nạn, trong sẻ chia và trong những hành động thầm lặng vì cộng đồng.

Theo đó, mỗi người dân đều là một “ngọn cờ” yêu nước, còn sự tử tế chính là “mã định danh” rõ nét nhất.

Hành trình của Đội trưởng Đội 0 đồng SOS 75 Huế Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng được tôn vinh tại gala "Việc tử tế". Ảnh: VTV

Ở phần Ngọn cờ tự nguyện trong bão lũ, khán giả được gặp lại nhiều khoảnh khắc lay động lòng người: Người đàn ông dừng xe giữa mưa gió cho hai mẹ con trú nhờ, câu chuyện ngư dân Lý Sơn trôi dạt được cứu sống, hay sáng kiến cứu hộ bằng drone tại Đắk Lắk.

Đặc biệt, hành trình của anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội 0 đồng SOS 75 Huế, với mô hình “thùng túi mù” cứu trợ lũ lụt được tôn vinh như một biểu tượng của tinh thần sẻ chia, bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ trong mùa nước lũ.

Với Ngọn cờ nhân ái trong cuộc sống, gala tái hiện những câu chuyện cảm động trong năm 2025. Nổi bật là hình ảnh năm nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An dũng cảm bảo vệ trẻ sơ sinh và người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy hiểm.

Sự xuất hiện của gia đình các bệnh nhi tại trường quay mang đến nhiều xúc động, khi họ gửi lời tri ân sâu sắc tới những “người hùng áo trắng” đã giúp con em mình vượt qua hiểm nguy.

Chương trình cũng kể câu chuyện về thầy giáo Nguyễn Văn Diện – người cưu mang gần 40 học trò nghèo vùng cao. Hơn 30 học trò của thầy lần đầu về Hà Nội, đứng trên sân khấu gala để bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn, tạo nên khoảnh khắc đầy xúc động.

Ở phần Ngọn cờ tự hào Việt Nam, câu chuyện hợp tác Việt Nam – Cuba trong lĩnh vực nông nghiệp được chia sẻ qua hai kỹ sư Phạm Ngọc Tú và Nguyễn Trọng Đại.

5 nữ điều dưỡng dũng cảm bảo vệ an toàn cho trẻ sơ sinh và người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy hiểm tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Ảnh: VTV

Giống lúa CT16 của Việt Nam được gieo trồng thành công tại Cuba, trở thành biểu tượng của tình hữu nghị và tinh thần trách nhiệm quốc tế.

Những “hạt giống hạnh phúc” không chỉ mang lại bát cơm no cho người dân nước bạn, mà còn thể hiện nghĩa tình bền chặt giữa hai dân tộc.

Bên cạnh các câu chuyện đời thường giàu tính nhân văn, gala có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Quốc Thiên, Trang Pháp, Hoàng Yến Chibi, Quang Anh… với các tiết mục: Giai điệu tự hào, Tết nhà mình, Mãi là người Việt Nam, Việc tử tế – Ai cũng có thể.

Chương trình còn có sự tham gia của Lan Hương, Đỗ Kỷ, Minh Hòa, Ngọc Hân, Hồng Diễm cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Không chỉ là một chương trình truyền hình, Gala Việc tử tế Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định vai trò kết nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Thông qua những câu chuyện giản dị mà sâu sắc, chương trình gửi gắm thông điệp: ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự tử tế vẫn luôn là nét đẹp bền vững, làm nên bản sắc “Mãi là người Việt Nam”.