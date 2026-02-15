Tào Đẩu và Thiên Lôi 'khuấy động' thiên đình trong Gặp nhau cuối năm 15/02/2026 14:25

Đài Truyền hình Việt Nam vừa chính thức công bố nội dung và lịch phát sóng chương trình đặc biệt chào xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề Gặp nhau cuối năm: Quảng trường mùa xuân.

Đây không chỉ là một chương trình giải trí đơn thuần mà còn là hành trình nghệ thuật rực rỡ, khơi gợi sự lạc quan và niềm tin sắt son vào một kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Bộ ba "nhà Táo" Trung Ruồi, Thái Sơn và Lưu Huyền Trang sẽ mang đến những màn đối đáp thông minh về câu chuyện tinh gọn – sáp nhập. Ảnh: VTV

Lấy bối cảnh "quảng trường" làm trung tâm – biểu tượng của sự kết nối cộng đồng và giao thoa văn hóa, chương trình xây dựng một không gian nghệ thuật đa sắc màu. Điểm nhấn xuyên suốt và cũng là "linh hồn" của năm nay chính là hình ảnh "Cây lộc ước nguyện".

Hàng nghìn thẻ lộc được treo lên sân khấu không chỉ mang theo tâm nguyện cá nhân mà còn đại diện cho sự gắn kết triệu trái tim người Việt cùng hướng về vận hội mới. Thông qua đó, chương trình gửi gắm thông điệp: Tinh thần tích cực và sự nỗ lực chính là động lực lớn nhất để mỗi người vững vàng bước vào năm mới với tâm thế bình an.

Cặp bài trùng Tào Đẩu (Đỗ Duy Nam) và Thiên Lôi (NSƯT Tiến Minh) sẽ "khuấy động" thiên đình bằng những câu chuyện thời sự nóng hổi dưới hạ giới. Ảnh: VTV

Quảng trường mùa xuân mang đến những "điểm chạm" nghệ thuật tinh tế, đáp ứng thị hiếu của nhiều thế hệ khán giả.

Khán giả sẽ được sống lại những ký ức đẹp qua câu chuyện "mối tình già" vừa hài hước vừa sâu lắng của NSND Hồng Vân và NSƯT Chí Trung bên quán trà hoài niệm. Đây là lát cắt đầy nhân văn về tình nghĩa vợ chồng bền chặt qua năm tháng.

Cặp bài trùng Tào Đẩu (Đỗ Duy Nam) và Thiên Lôi (NSƯT Tiến Minh) sẽ "khuấy động" thiên đình bằng những câu chuyện thời sự nóng hổi dưới hạ giới như trào lưu pickleball, công nghệ camera AI...

Đặc biệt, bộ ba "nhà Táo" Trung Ruồi, Thái Sơn và Lưu Huyền Trang sẽ mang đến những màn đối đáp thông minh về câu chuyện "tinh gọn – sáp nhập" đang được dư luận quan tâm.

Chương trình cũng có sự góp mặt của dàn sao trẻ như Isaac, Hoàng Hải, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng, MisThy... cùng dàn diễn viên "vũ trụ VFC" sẽ làm bừng sáng sân khấu bằng những vũ điệu sôi động và những bộ sưu tập áo dài, cổ phục độc đáo dành riêng cho năm Bính Ngọ.

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20g00 đêm Giao thừa. Ảnh: VTV

Một trong những ẩn số thú vị nhất năm nay chính là sự hội ngộ của năm gương mặt dẫn chương trình tiêu biểu: Tuấn Dương, Hạnh Phúc, Phí Linh, Thúy Hằng và Bảo Châu.

Không chỉ giữ vai trò kết nối, lần đầu tiên khán giả sẽ được chứng kiến toàn bộ dàn MC trực tiếp tham gia biểu diễn trong vở nhạc kịch Quảng trường mùa xuân.

Chương trình có sự tham gia của NSND Hồng Vân. Ảnh: VTV

Đặc biệt, sự xuất hiện của BTV Tuấn Dương – người vốn gắn liền với sự nghiêm túc của các bản tin thời sự – trong một loại hình đòi hỏi vũ đạo chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới đầy bất ngờ cho người xem.

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20g00 đêm Giao thừa (tức ngày 16-2-2026) trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và ứng dụng nền tảng số quốc gia VTVgo.

Bên cạnh đó, chương trình song hành Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi cũng sẽ là món quà nghệ thuật ý nghĩa gửi tới khán giả trong dịp Tết Nguyên đán này.