Bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào Bộ luật Lao động 15/01/2026 10:36

(PLO)- Dự kiến Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa Bộ luật Lao động năm 2019 theo hướng bổ sung thêm một ngày nghỉ hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam. Nếu được thông qua, năm 2026 nhiều khả năng là năm có số ngày nghỉ nhiều nhất từ trước đến nay.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Cục Việc làm, Bộ Nội vụ cho biết để cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết 80, cơ quan này đang tổng kết việc thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 và sẽ đề xuất bổ sung ngày nghỉ lễ 24-11 vào luật.

Thông tin này được đưa ra sau khi Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vừa ban hành, thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Cũng theo đại diện Cục Việc làm, việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng pháp luật và báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội quyết định.

Ngày Văn hoá để những người Việt tôn vinh văn hoá nước nhà. Trong ảnh là phút giao lưu ca nhạc giữa quân và dân trong dịp lễ A80. Ảnh: V.LONG

Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết ngay sau khi Nghị quyết 80 được ban hành, đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về chủ trương chọn ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Kết quả cho thấy, với hơn 85.000 người được lấy ý kiến, hơn 95% bày tỏ sự vui mừng và đồng tình rất cao với chủ trương này. Số còn lại cũng thể hiện sự đồng tình với việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ mới.

Kết quả thăm dò của Công Đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể, tuy nhiên Tổng Liên đoàn sẽ coi đây là cơ hội để tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đây là nhóm đối tượng còn gặp nhiều hạn chế trong việc thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần, trong đó có nguyên nhân về quỹ thời gian.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp thuận lợi để tổ chức các sân chơi văn hóa – thể thao, đưa người lao động tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, hoặc dành thời gian cho gia đình, cùng chia sẻ và tôn vinh các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam.

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, hiện nay người lao động Việt Nam được nghỉ 11 ngày lễ, tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm: Tết dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30-4 (1 ngày), Quốc tế Lao động 1-5 (1 ngày) và Quốc khánh 2-9 (2 ngày).

Theo phương án nghỉ lễ, tết đã được Chính phủ thông qua, trong năm 2026, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ tổng cộng 25 ngày, gồm: 4 ngày dịp Tết dương lịch, 9 ngày dịp Tết Nguyên đán, 3 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 4 ngày dịp lễ 30-4 và 1-5, cùng 5 ngày dịp Quốc khánh 2-9.

Trường hợp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 được Quốc hội thể chế hóa thành ngày nghỉ lễ chính thức, tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong năm 2026 sẽ tăng lên 26 ngày.

Nếu phương án này được thông qua, tổng số ngày nghỉ trong năm 2026, tính cả ngày nghỉ cuối tuần, có thể sẽ còn cao hơn con số 26 ngày, qua đó đưa năm 2026 trở thành năm có số ngày nghỉ nhiều nhất từ trước đến nay.