Du khách tới nghỉ lễ Quốc khánh, Đà Nẵng 'bỏ túi' 2.200 tỉ đồng 03/09/2025 11:00

(PLO)- Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Đà Nẵng đón hơn 620.000 lượt du khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 2.200 tỉ đồng.

Ngày 3-9, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho hay, tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ 30-8 đến 2-9) đạt hơn 620.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 168.000 lượt, tăng 49%; khách nội địa ước đạt hơn 452.000 lượt, tăng 17%. Tổng thu du lịch đạt hơn 2.200 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Đà Nẵng đón hơn 620.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: TẤN VIỆT

Công suất phòng bình quân toàn TP đạt khoảng 55 - 60%. Trong đó, công suất khối 4 - 5 sao và tương đương đạt 65 - 70%. Nhiều khách sạn 4 - 5 sao ở các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hội An Đông, Hội An đạt công suất trên 80%.

Từ ngày 29-8 đến 2-9, tổng chuyến bay đến sân bay Đà Nẵng là 687 chuyến, tần suất trung bình 137 chuyến/ngày (tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó có 395 chuyến nội địa, 292 chuyến quốc tế. Tổng chuyến bay đến sân bay Chu Lai là 34 chuyến nội địa, tương đương cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, trong ngày 3-9, Đà Nẵng sẽ đón tàu biển Star Voyager với 1.500 khách du lịch đến tham quan.

Theo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, một số khu điểm du lịch đón được lượng khách lớn trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Mikazuki, Công viên nước 365 VinWonders Nam Hội An, Khu phố cổ Hội An…

Nhìn chung, hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay tại Đà Nẵng diễn ra khá sôi nổi, đặc sắc. Các hoạt động được tổ chức phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí của người dân và du khách.

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan và trang trí các cụm cờ, hoa, điện chiếu sáng, cụm check in góp phần đem đến hình ảnh TP tươi sáng, rực rỡ, tràn ngập sắc cờ hoa trong dịp lễ trọng đại của đất nước. Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tham quan, di tích, bảo tàng, các bãi biển du lịch được thực hiện tốt.