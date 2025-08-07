CSGT Đà Nẵng xử lý nhiều xe điện du lịch vi phạm giao thông 07/08/2025 19:59

(PLO)- Tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh và xử lý nhiều xe điện du lịch vi phạm giao thông.

Ngày 8-7, Tổ CSGT Hội An (Trạm CSGT Thăng Bình, Phòng CSGT TP Đà Nẵng) thông tin đã xử phạt hàng loạt tài xế lái xe điện du lịch vi phạm giao thông sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo đó, Tổ CSGT Hội An đã nhanh chóng xác minh, mời các tài xế liên quan lên làm việc.

Nhiều tài xế bị CSGT lập biên bản, xử phạt. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Qua làm việc, các tài xế xe điện du lịch thừa nhận hành vi vi phạm của mình; đồng thời, cam kết không tái phạm.

Tổ CSGT Hội An đã ra quyết định xử phạt 4 tài xế và nhắc nhở đối với 5 tài xế khác.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Tổ CSGT Hội An đã phát hiện lập biên bản xử phạt đối với 14 trường hợp vi phạm, phạt tiền 14,1 triệu đồng và trừ điểm trên giấy phép lái xe với người vi phạm.

CSGT tuyên truyền cho các hộ kinh doanh ở khu du lịch và các tài xế về các quy định.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Các lỗi tài xế xe điện vi phạm gồm vượt xe trong trường hợp không được vượt, lỗi đỗ xe và dừng xe nơi có biển cấm.

Tổ CSGT Hội An cũng cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở tài xế tham gia giao thông đúng pháp luật cũng như thường xuyên tuần tra, kiểm soát để xử lý trường hợp vi phạm.

Tại khu vực Khu di tích lịch sử văn hoá Rừng dừa Bảy Mẫu, việc xảy ra sự xung đột giữa khách du lịch và xe ô tô cũng như việc xe ô tô vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra.

Ô tô quay đầu bát nháo ngay cổng khu di tích Rừng dừa Bảy Mẫu khiến nhiều du khách, người dân lo sợ tai nạn giao thông. Ảnh: MINH TRƯỜNG.



Về vấn đề này, Trung tá Lê Phương Toàn, Trưởng Công an phường Hội An Đông cho biết lực lượng Công an phường tuy không được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông nhưng thường xuyên có mặt tại khu vực này để nhắc nhở tài xế, người dân khi tham gia giao thông, để đảm bảo an ninh trật tự.

Trung tá Lê Phương Toàn cũng chia sẻ trước đây khu vực này cấm tất cả ô tô nhưng sau này đã thay bằng biển cấm xe ô tô trên 12 chỗ nên nhiều xe ô tô 5, 7 chỗ được đi vào.

Việc xung đột phương tiện với xe ô tô đã được UBND phường ghi nhận và lập đoàn khảo sát đánh giá tình hình trên.

Từ các đánh giá thực tế, cơ quan chức năng sẽ có phương án cụ thể để điều tiết giao thông tại đây được an toàn hơn, đảm bảo phương tiện lưu thông tốt cũng như an toàn cho người dân, du khách khi đến tham quan.

Xe điện đi vào tuyến đường không được phép ở Hội An. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trước đó, PLO đã có bài viết phản ánh tình trạng nhiều xe điện, xe du lịch chạy lộn xộn ở Hội An cũng như xung đột phương tiện ở Khu di tích lịch sử văn hoá Rừng dừa Bảy Mẫu tiềm ẩn nguy cơ tại nạn giao thông.

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng xử lý các trường hợp vi phạm và tham mưu phương án đảm bảo an toàn giao thông tại Khu di tích lịch sử văn hoá Rừng dừa Bảy Mẫu, nơi có nhiều du khách tham quan.