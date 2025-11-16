Thủ đoạn lừa đảo mới: Gửi giấy mời giả cơ quan thuế đến doanh nghiệp 16/11/2025 08:30

(PLO)- Bị người dân, doanh nghiệp cảnh giác với các cuộc gọi mạo danh, những kẻ lừa đảo chuyển sang thủ đoạn lừa đảo mới là gửi giấy mời có đóng dấu đỏ để giăng bẫy người dân.

Những ngày gần đây, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tục nhận được giấy mời bằng văn bản có đóng dấu đỏ của cơ quan thuế liên quan chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và hoàn hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Cài ứng dụng chứa mã độc

Nội dung của giấy mời yêu cầu người dân đến cơ quan thuế, mang theo các loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, mã xác nhận hồ sơ trên ETax Mobile, ứng dụng kê khai thuế chính thức của cơ quan thuế.

Tuy nhiên, văn bản giống như thật này “quên” cập nhật tên cơ quan chủ quản, cơ quan thuế, con dấu và số hiệu văn bản.

Văn bản giả mạo cơ quan thuế được gửi cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Văn bản trên hoàn toàn là giả mạo; đồng thời, chữ ký trong văn bản cũng khác hoàn toàn chữ ký thật của ông. Rất may, người tiếp nhận văn bản đã nghi ngờ là giả mạo trong giấy tờ này, kịp thời liên hệ cơ quan thuế cơ sở để kiểm tra xác minh thông tin”.

“Kẻ gian có thể gửi giấy mời rồi gọi điện cho nạn nhân theo đúng số điện thoại đã nêu trong văn bản, yêu cầu cài lại ứng dụng kê khai eTax Mobile theo đường link riêng, nhưng thực chất là app giả chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại”, một cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi (Phòng An ninh mạng) cho biết.

Tỉnh táo để không trở thành nạn nhân

Được biết, trong tháng 10/2025 Bộ Tài Chính ban hành Quyết định 3389/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xoá bỏ thuế khoán” và Cục thuế ban hành Quyết định 3352/QĐ-CT về việc ban hành Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, triển khai thực hiện quyết liệt trên phạm vi toàn quốc.

“Lợi dụng việc cơ quan thuế đang tập trung nguồn lực để triển khai các Đề án, Kế hoạch nêu trên, trong đó xác định các giải pháp căn cơ để hoàn thành mục tiêu chính thức xoá bỏ hình thức thuế khoán từ ngày 1-1-2026, các đối tượng đã giả mạo cơ quan thuế để gọi điện, nhắn tin, gửi thư mời đến hộ kinh doanh tập huấn chính sách thuế, cài đặt ứng dụng ETax Mobile… Trước thực trạng trên, Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành văn bản gửi Phòng An ninh mạng để có giải pháp ngăn chặn, xác minh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Văn Tiếp - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi tuyên truyền kỹ năng an toàn trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Những năm qua, Phòng An ninh mạng nói riêng và lực lượng công an trên địa bàn tỉnh nói chung đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư trên địa bàn tỉnh triển khai các Chiến dịch truyền thông, tuyên truyền trực tiếp truyền tải, lan toả sâu rộng thông điệp cảnh báo: “Cơ quan chức năng (Công an, viện kiểm sát, toà án, thuế…) không gọi điện thoại để làm việc, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mà sẽ gửi giấy mời” đã tạo chuyển biến rõ nét, gia tăng “sức đề kháng” của người dân trước các cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng.

Nắm bắt được diễn biến này, các đối tượng lừa đảo chuyển từ gọi điện sang gửi giấy mời giả mạo để đánh vào tâm lý của người dân khi tin đây là văn bản chính thức của cơ quan nhà nước.

“Từng hộ kinh doanh, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link, cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng; khi cần kiểm chứng thông tin cần truy cập website chính thức, liên hệ số điện thoại đường dây nóng được công bố để kiểm tra, xác minh. Trường hợp có nghi ngờ về các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời”, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo.