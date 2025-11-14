Ngân hàng đồng loạt kích hoạt 'lá chắn số' trước làn sóng lừa đảo trực tuyến 14/11/2025 15:45

(PLO)- Lừa đảo trực tuyến tăng vọt buộc các ngân hàng đồng loạt dựng lá chắn số mới, cảnh báo và chặn giao dịch rủi ro ngay khi khởi tạo, nhằm bảo vệ người dùng trong bối cảnh thanh toán số bùng nổ.

Số liệu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đến ngày 19-9, toàn hệ thống đã đối chiếu sinh trắc học hơn 128,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân qua CCCD gắn chip hoặc VNeID, đạt 100% số tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch số. Với khách hàng tổ chức, hơn 1,3 triệu hồ sơ cũng đã được xác thực sinh trắc học, tương ứng 100% tài khoản giao dịch số.

Nhiều tổ chức tín dụng ghi nhận trên 95% giao dịch thực hiện qua kênh số, phản ánh mức độ phổ cập của thanh toán không tiền mặt. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng nhanh chóng của ngân hàng số, rủi ro lừa đảo trên kênh số cũng leo thang.

Theo thống kê của A05 - Bộ Công an, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, tăng 65% so với cùng kỳ 2024, thiệt hại ước tính hơn 1.660 tỉ đồng. Có 4.532 tên miền độc hại, tăng gần 90%, với các thủ đoạn mới như deepfake, chiếm đoạt OTP, lừa đảo crypto, giả mạo cơ quan công an và ngân hàng…

Ngân hàng triển khai “lá chắn số”, cảnh báo tài khoản rủi ro, bảo vệ khách hàng khi chuyển tiền trực tuyến. Ảnh: T.L

Ngân hàng đồng loạt kích hoạt các lớp bảo vệ mới

Trước làn sóng lừa đảo online ngày càng tinh vi, các ngân hàng đồng loạt triển khai lá chắn số nhằm bảo vệ khách hàng trên nền tảng số.

Vietcombank mở rộng tính năng VCB Alert từ ngày 5-11, áp dụng cho tất cả giao dịch trên VCB Digibank và tại quầy. Hệ thống cảnh báo ngay khi tài khoản thụ hưởng có thông tin không khớp dữ liệu dân cư, nằm trong danh sách cảnh báo của cơ quan chức năng hoặc thuộc nhóm rủi ro. Tại quầy, nhân viên ngân hàng chủ động thông báo cho khách hàng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

BIDV triển khai Smart Alert, tự động nhận diện và cảnh báo các giao dịch đến tài khoản nghi ngờ, dựa trên cơ sở dữ liệu do Bộ Công an, NHNN và các cơ quan chức năng cung cấp. Khi số tài khoản trùng với danh sách rủi ro, cảnh báo lập tức hiển thị để khách hàng cân nhắc trước khi giao dịch.

Agribank từ tháng 7 năm nay đã vận hành tính năng AgriNotify trên ứng dụng Agribank Plus. Tính năng này đối chiếu số tài khoản nhận với dữ liệu từ Bộ Công an, NHNN và cơ sở dữ liệu nội bộ. Nếu phát hiện rủi ro, hệ thống cảnh báo ngay để người dùng chủ động quyết định trước khi chuyển tiền, áp dụng cho cả giao dịch nội bộ và Napas 24/7.

MB bổ sung tính năng “Khiên thép” trên MBBank, đồng thời gia nhập mạng lưới thông tin phòng chống gian lận. Ngay khi khách hàng nhập tài khoản nhận, hệ thống tự động quét dữ liệu dân cư, danh sách cảnh báo và lịch sử giao dịch nghi vấn. Nếu có dấu hiệu bất thường, cảnh báo lập tức hiển thị. Tính năng áp dụng cho giao dịch Napas 24/7, hoạt động theo thời gian thực mà không gián đoạn trải nghiệm người dùng...

Tăng cường lá chắn dữ liệu, ngăn chặn gian lận từ gốc

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cũng vừa cho ra mắt hệ thống cảnh báo chuyển tiền rủi ro, tự động nhận diện và chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận.

Tính năng mới của TPBank hoạt động dựa trên kết nối trực tiếp với hệ thống SIMO - nền tảng giám sát thông minh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, cho phép chia sẻ dữ liệu về các tài khoản nghi ngờ gian lận giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý.

Song song đó, ngân hàng này còn kết nối dữ liệu với Bộ Công an (Cục A05), mở rộng nguồn cảnh báo để tăng độ chính xác khi xác minh rủi ro. Khi hệ thống phát hiện tài khoản người nhận có dấu hiệu đáng ngờ, cảnh báo hoặc lệnh chặn giao dịch sẽ tự động kích hoạt tùy theo cấp độ nguy cơ. Cách làm này giúp cắt đứt chuỗi luân chuyển tiền phi pháp, giảm thiểu thiệt hại và nâng cao khả năng tự bảo vệ cho khách hàng.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank cho biết: "Trong bối cảnh Việt Nam ghi nhận hàng nghìn vụ lừa đảo chuyển tiền trực tuyến mỗi năm, các ngân hàng đang chịu sức ép lớn trong việc bảo vệ người dùng. Việc TPBank tiên phong triển khai hệ thống cảnh báo rủi ro lừa đảo cho thấy nỗ lực xây dựng lá chắn số chủ động, ngăn chặn gian lận ngay từ khâu khởi tạo giao dịch".

Ông Hưng nói thêm: "Việc chủ động tích hợp dữ liệu từ SIMO và Bộ Công an giúp ngân hàng gia cố thêm lớp phòng vệ chủ động, bảo vệ khách hàng khỏi các chiêu thức lừa đảo đang ngày càng tinh vi. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, an toàn và bền vững".

"Sự ra đời của lá chắn số không chỉ giúp TPBank nâng cao năng lực phòng chống gian lận tài chính mà còn góp phần thực hiện mục tiêu chung của ngành ngân hàng, bảo vệ người tiêu dùng, củng cố niềm tin và tạo dựng môi trường thanh toán số an toàn tại Việt Nam", ông Hưng nhấn mạnh.