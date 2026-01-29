Bắt trộm 21 con gà về nuôi thả ăn dần, lĩnh án tù giam 29/01/2026 16:24

(PLO)- Đặng Đình Thắng lẻn vào trang trại người dân bắt trộm 21 con gà về thả trong vườn nhà để ăn dần rồi bị công an phát hiện.

Ngày 29-1, TAND Khu vực 1- Hà Tĩnh xử sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Đình Thắng (26 tuổi, trú thôn Đại Long, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Kiểm sát viên VKSND Khu vực 1- Hà Tĩnh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 3-9-2025, Thắng vào trang trại chăn nuôi của gia đình bà Trần Thị N (ở thôn Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) bắt trộm 21 con gà. Sau đó, Thắng đem gà về nhà, chăn thả sau vườn với mục đích để nuôi và làm thịt ăn dần. Sau đó, Công an xã Toàn Lưu vào cuộc điều tra và chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố Thắng về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan chức năng xác định 21 con gà nêu trên trị giá 4.560.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải và đề nghị xem xét được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Kiểm sát viên VKSND Khu vực 1- Hà Tĩnh đã xét hỏi để làm rõ nội dung vụ án, đồng thời phân tích, đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Từ đó, kiểm sát viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến nghị phòng ngừa chung đến nhân dân.

Trên cơ sở đề nghị của đại diện VKSND và xem xét một cách toàn diện các tình tiết của vụ án, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo với mức án nêu trên.