Triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay 'lãi cắt cổ' ở Đồng Nai 08/11/2025 13:41

(PLO)- Để hoạt động đường dây tín dụng đen, nhóm này cho các "con nợ" vay với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các nghi can gồm: Lê Ngọc Hiếu, Nguyễn Công Thành, (đều quê TP Hà Nội), Lê Văn Tiến (tạm trú phường Trảng Dài, Bùi Văn Thái, (quê Nghệ An) Vũ Văn Doanh, Tạ Duy Chuân (tạm trú phường Tam Hiệp) và Nguyễn Văn Thuận (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

Để quảng cáo cho hoạt động cho vay, nhóm này in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu vay liên hệ hoặc tạo lập trang các nhân, mở các fanpage “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp – Hộ Kinh Doanh” và “Vay Vốn Ngọc Dương”…, chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook, đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn.

Sáu trong 7 nghi can trong đường dây cho vay tín dụng đen bị bắt giữ. Ảnh: CA

Khi người cần vay tiền gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới các bài đăng nhóm này sẽ chủ động gọi, trao đổi về nhu cầu vay và gặp để đến khảo sát, duyệt vay. Nhóm này cho vay từ 10 triệu đến 100 triệu đồng trả góp theo ngày. Mỗi ngày trả giao động từ 500 ngàn đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay.

Khi vay, số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi các nhóm này trừ phí gọi là phí làm hồ sơ từ 500 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng trừ tiền ngày góp. Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất từ 350% - 528%/năm.

Khi người vay không còn khả năng trả tiền, nhóm này tiếp tục cho “đáo hạn”, tức là lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền. Khi “con nợ” chưa kịp trả tiền nhóm này liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên đồng loạt bắt giữ các đối tượng trên, tiến hành khám xét thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng.

Công an thu giữ khẩu súng màu đen, 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì tại nơi ở của Vũ Văn Doanh. Ảnh: CA

Ngoài ra, khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, công an thu giữ khẩu súng màu đen 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì. Làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an xác định, từ tháng 5-2024 đến nay nhóm này cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Đến nay, bước đầu đã có 30 nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tố cáo hành vi của các đối tượng với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 600 triệu đồng.