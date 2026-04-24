Vụ dùng kim tiêm để phạt học sinh: Cô giáo bị kỷ luật cảnh cáo 24/04/2026 16:23

(PLO)- Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, TP.HCM đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo trong vụ dùng kim tiêm để phạt học sinh.

UBND phường Bến Cát, TP.HCM vừa có báo cáo kết quả xử lý giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh - nơi xảy ra sự việc cô giáo dùng kim tiêm xử phạt học sinh. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Theo đó, ngày 16-4, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật viên chức (gồm 5 thành viên, do Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng).

Ngày 20-4, Hội đồng xử lý kỷ luật đã tổ chức họp, xem xét và đề nghị áp dụng hình thức xử lý với cô giáo.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng xác định cô giáo đã vi phạm Điều 5 Thông tư số 3/2026 của Bộ GD&ĐT về quy tắc ứng xử của nhà giáo; điểm đ, khoản 1, Điều 31 Thông tư số 28/2020 của Bộ GD&ĐT về Ban hành điều lệ trường tiểu học.

Liên quan đến tình tiết giảm nhẹ để xem xét kỷ luật, hội đồng đánh giá cô giáo vi phạm lần đầu, tự giác nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm, đã xin lỗi phụ huynh. Mặt khác, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (chồng làm công nhân, đang nuôi 2 con nhỏ). Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm 5 học sinh âm tính với bệnh truyền nhiễm, sức khoẻ và tâm lý ổn định, đi học bình thường.

Trên cơ sở đó, hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu đã phân công cô chuyển qua công tác ở phòng thiết bị.

Cùng ngày, ban giám hiệu đã tổ chức họp Hội đồng sư phạm thông báo kết quả kỷ luật. Song song đó, trường cũng mời 5 phụ huynh có liên quan để thông tin kết quả xử lý. Tất cả đều thống nhất với hình thức kỷ luật trên.

Sau khi xem xét hồ sơ, kết quả xử lý, UBND phường Bến Cát thống nhất với kết quả xử lý kỷ luật trên. Bên cạnh đó, UBND phường yêu cầu trường phối hợp với học sinh theo dõi tình hình sức khoẻ, tâm lý 5 em học sinh.

Bên cạnh đó, phòng Văn hoá - Xã hội khẩn trương tham mưu UBND phường xem xét xử lý vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với sự việc xảy ra tại đơn vị.

Trước đó, PLO có đưa tin, một giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tại trường này đã dùng kim tiêm để hù doạ học sinh vi phạm nội quy. Sự việc xảy ra vào thứ Hai (ngày 13-4).

Kết quả xác minh, có 5 học sinh đã thực hiện hành động này dưới sự chứng kiến trực tiếp của giáo viên ngay tại lớp học.

Ngay sau nắm thông tin và tiến hành xác minh, trường đã tạm đình chỉ việc giảng dạy và công tác chủ nhiệm đối với cô giáo này để làm rõ sai phạm.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định hành vi của giáo viên đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể và sức khỏe học sinh. Dù cô giáo này mới vào nghề ba năm và có chuyên môn dạy tốt, nhưng sai phạm lần này là không thể chấp nhận được.