Một giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh tự đâm vào tay 15/04/2026 21:18

(PLO)- Một giáo viên lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TP.HCM đã yêu cầu 5 học sinh tự đâm kim tiêm vào tay để xử phạt vì vi phạm nội quy lớp.

Tối 15-4, trao đổi với PLO, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận sự việc xảy ra tại lớp 3/6 vào ngày 13-4 vừa qua.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra sự việc giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Theo tường trình, trong giờ học sáng thứ Hai, do một số học sinh nam nghịch ngợm, cô giáo đã lấy một cây kim tiêm (loại cô mua sẵn để tiêm thuốc cho con tại nhà) mang ra hù dọa. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở mức răn đe, giáo viên này đã yêu cầu các em vi phạm tự đâm vào tay mình.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, có 5 học sinh đã thực hiện hành động này dưới sự chứng kiến trực tiếp của giáo viên ngay tại lớp học.

Bà Hạnh nói: "Trong hơn 30 năm làm giáo dục, tôi chưa bao giờ chứng kiến sự việc nào đau lòng và kinh khủng đến thế. Dù nhà trường luôn quán triệt quy tắc ứng xử, không hiểu vì sao cô lại có suy nghĩ lệch lạc và hành vi sai trái như vậy".

Ngay sau nắm thông tin và tiến hành xác minh, trường đã tạm đình chỉ việc giảng dạy và công tác chủ nhiệm đối với cô giáo này để làm rõ sai phạm.

Trong buổi làm việc ngày hôm nay, giáo viên đã thừa nhận sai phạm và xin lỗi các phụ huynh.

Sáng 16-4, trường sẽ cùng phụ huynh và nhân viên y tế sẽ đưa 5 học sinh đến bệnh viện thực hiện xét nghiệm máu để kiểm tra các nguy cơ lây nhiễm đường máu (như HIV, viêm gan...). Toàn bộ chi phí xét nghiệm do giáo viên vi phạm chi trả.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định hành vi của giáo viên đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể và sức khỏe học sinh. Dù cô giáo này mới vào nghề 3 năm và có chuyên môn dạy tốt, nhưng sai phạm lần này là không thể chấp nhận được.

Hiện Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đang khẩn trương thành lập hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định của ngành giáo dục.